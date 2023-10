Egy eszméletlen férfi hevert a székesfehérvári belváros hideg macskakövén hétfőn délelőtt. Egy fiatal lány hajolt oda hozzá és hívta azonnal a 112-t. A beszélgetést azonban most mindenki hallhatta, ahogy a szerencsére műanyag áldozat újraélesztésének folyamatát is bátran szemügyre vehette ezúttal a közönség. A kiérkező mentők azonban ugyanolyan szakszerűen és elánnal álltak neki „a képzelt beteg” ellátásának, mintha csak valódi, éles bevetésen lettek volna.

Az újraélesztés világnapján ugyanis látványos és tanulságos bemutatóval készült a mentőszolgálat a szemlélődőknek. Merthogy ebből kiderült: tényleg bárki képes életet menteni! A telefonos diszpécser szóról szóra minden mozdulatot elmagyaráz, amely könnyen érthető és kivitelezhető mozdulatokat kíván a telefonálótól. Ma már ráadásul, a Covid óta, a befúvásos módszer sem kötelező ajánlás, a szívkompresszióval ugyanis a mentők kiérkezéséig is sokat tehetünk embertársunkért. Nagyon sok, túl sok ember hal meg ugyanis manapság azért, mert nem vagy csak későn kap segítséget egy esetleges hirtelen szívmegállás miatt. Azok a kis óvodások és nagyobb középiskolások azonban, akik ezt, illetve a hasonló újraélesztési bemutatókat végignézték, már tudják, mi a teendő. A bátorításra nagy szükség van, ugyanis rémisztő statisztikák hangzottak el a bemutató előtt.

Ifj. Pápai Imre, az Országos Mentőszolgálat Fejér vármegyei vezető mentőtisztje kiemelte:

- Az újraélesztés nem ritkaság. A közterületen szerzett hirtelen keringésösszeomlás sajnos a mindennapjaink része. Európában minden 45. másodpercben megáll valakinek a keringése. Magyarországon az elmúlt évek statisztikai adatai alapján nagyjából 24 ezer alkalommal történik kórházon kívül újraélesztés. A célunk az, hogy minél közelebb hozzuk azokat a beavatkozásokat, eljárásokat, amelyek ilyenkor, az újraélesztés korai szakaszában valóban életmentőek lehetnek, illetve hogy gyakoroljuk azokat a beavatkozásokat, melyeket nagyon kevés és rövid idő alatt el tudunk sajátítani, s mégis életmentő lehet – fogalmazott a vezető mentőtiszt, kiemelve néhány fontos adatot: 2023. szeptemberében, vagyis a múlt hónapban Fejér vármegye mentőegységei 45 alkalommal hajtottak végre újraélesztési kísérletet. Ez azonban csak hét alkalommal vezetett sikerre. - Azt gondolom azonban, hogy ennél sokkal magasabb hatásfokkal is lehet túlélést generálni – fogalmazott a vezető mentőtiszt, utalva arra, hogy a civil lakosság is részese lehet, sőt, kell, hogy legyen a közterületi újraélesztési folyamatoknak. De elmondta azt is: nyolc esetben történt közterületen újraélesztés. Heti két alkalommal tehát valahol az utcán kellett újraéleszteni valakit.

Érdemes gyakorolni tehát, hogy több sikeres újraélesztés történhessen a társadalomban. Ehhez biztosított jó alapot és lehetőséget a bemutató, melyet a ResQ Székesfehérvár Alapítvány részvételével hajtottak végre Székesfehérvár belvárosában hétfőn délelőtt a szakemberek. Fábián Károly urológus is fontos adatokkal szolgált:

- Ha az utcán valaki összeesik, akkor megáll a szív és a keringés – mutatott a szakember. – Amennyiben perceken belül megjön a segítség, úgy nagy eséllyel újra tudjuk éleszteni a beteget. Mi történik ilyenkor? A szív gyakorlatilag „megbolondul”, s össze-vissza ver, ezt hívják kamrafibrillációnak – fogalmazott az orvos, s elárulta azt is, hogyan képzelje el egy laikus a történéseket: a kifejezés azt jelenti gyakorlatilag, hogy a kamra 2-300-as frekvenciával, helyben, szinte remeg. – Ennek a megoldása az elektromos eszköz, a defibrillátor, melynek a használatára majdnem mindenkit meg tudunk tanítani. Arra kell figyelni, hogy 2-3 perc után elkezdődik az oxigénhiányos állapotban mind a szív, mind az agy pusztulása. Erre mondják, hogy a szívizmot percekben mérik. Minden egyes perc 10 százalékkal csökkenti az újraélesztés lehetőségét. 15 perc után tehát szinte nulla már az esély a túlélésre. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavalyi adatai szerint Magyarországon 27 ezer esetben történt szívinfarktus vagy akkut szívmegállás, ami azt jelenti, hogy naponta hetven ember hal meg teljesen feleslegesen. Nagyon fontos, hogy megtanuljuk az újraélesztést, hogy míg a mentők megérkeznek, a beteget át tudjuk segíteni a krízisen. Sajnos gyakran ma már a 30-as, 40-es korosztály is ilyen betegségekben hal meg, hirtelen, akik magukat egészségesnek gondolják, sportolnak, egészségesen élnek. Nagyon fontos, hogy ne menjünk el fekvő embertársunk mellett, mert nagy eséllyel visszahozhatjuk az életbe! – hangsúlyozta, majd pedig igen érdekes jelenségre hívta fel a figyelmet: az angol és az amerikai kardiológiai társaság felmérte ugyanis, hogy a legtöbb szívinfarktus hétfőn történik, sőt, vasárnap reggel is megemelkedik a számuk. Ezen kívül a nyári időszámításra való átálláskor és szabadság után is magasabb a szívmegállások száma. Arra következtethetünk tehát, hogy a munkával kapcsolatos aggodalom sokszor okoz szívproblémákat…