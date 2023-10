Mindenképp érdemes menekülni! Nyilván ez nagyban függ attól is, hogy mikor járunk az érintett szakasznál, de 8 és 10 óra között tapasztalataink szerint, igen! Hajtsunk le a Kápolnásnyék Vereb, Velence, Pázmánd kihajtónál, majd Kápolnásnyéket, Velencét és a Nadapi utat érintve hajtsunk vissza az autópályára, így a dugó nagy részét már le is tudtuk és már csak egy 800 méteres szakaszt kell letudnunk egy sávon. Ezt követően a gázra is léphetünk.