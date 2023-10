Az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért még 2017-ben alapított díjat, hogy a civil társadalom elismerje a közszolgáltatásokban dolgozók munkáját. Az elismerést olyan magánszemély kaphatja, aki legalább öt éve dolgozik állami, önkormányzati intézménynél, szervezetnél vagy többségi önkormányzati tulajdonú vállalkozásnál.

"Nagyszerű dolog, hogy a civil élet is elismeri a város közösségéért dolgozók munkáját. Külön öröm, hogy egy olyan díjazottnak adhatjuk át most az elismerést, aki a hivatalos díjátadás idején is azért dolgozott, hogy a Zichy ligetben tartott Civil Nap sikeres legyen." - mondta Róth Péter alpolgármester. Kiemelte, hogy egy városban nagyon sok nem látványos, ám annál fontosabb dolog van, amihez szakemberek munkájára van szükség. "Óriási köszönet ezen munkák elvégzéséért a Városgondnokság összes dolgozójának."

Németh László, az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért elnöke gratulált a díjazottaknak és elmondta, hogy számára mindig ünnepnap a díj átadása. Mint hangsúlyozta, szinte nincs is olyan rendezvény a városban, melynek megszervezésében és lebonyolításában ne venne részt valamilyen formában a Városgondnokság és az ott dolgozó szakemberek, akik színpadot, hangosítást, világítást, áramellátást, illetve egyéb fontos infrastruktúrát biztosítanak.

Bozai István városgondnok az elismerés átadásakor köszönetet mondott azért a figyelemért, ami a Városgondnokságot övezi. "Nagyon nagy öröm, hogy Szilárd kapta ezt a díjat, mert bár vannak nagyon jó divízióvezetőink, de a közterületeken dolgozó szakembereink nélkül nem készülnének el a munkák a városban. A Városgondnokság munkavállalóinak majd háromnegyede fizikai dolgozó, akiknek a tevékenysége nélkül nem így nézne ki a Fehérvár." A városgondnok is köszönetet mondott Polai Szilárnak, akire már régóta lehet biztosan számítani a cégnél.