A szociális tűzifa program nem újkeletű: Magyarország kormánya azzal a céllal indította el, hogy a legrászorultabb rétegek számára az önkormányzatokon keresztül és az állami erdészetek segítségével, jelentős anyagi ráfordítással, tűzifát tudjon biztosítani. Idén 5 milliárd forint jut országosan a tűzifa programra, melyre az 5 ezer fő alatti települések nyújthattak be pályázatot. Magyarország kormánya az így beérkezett igények szerint osztotta el a fennálló keretet.

Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke a feol.hu-nak elmondta: Fejérben 58 település adott le úgy igénylést szociális tűzifára, melyet a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. biztosít, 6-8 településnek pedig a Vérteserdő Zrt. adja a szükséges famennyiséget. Az önkormányzatok az elnyert forráson túl az erdőgazdálkodó szervezetnek köszönhetően további kedvezményben részesülnek, hiszen jóval piaci ár alatt kapják a tűzifát. A Vadex Zrt. például nagyjából kétharmados áron adja az önkormányzatoknak a szociális tűzifát, ami azt jelenti, hogy a 35 ezer forintos piaci ár helyett 23 ezer forintért biztosítja a tűzre való köbméterét.

- De fontos megjegyezni, hogy ez a költség nem terheli sem az önkormányzatokat, sem pedig a rászorulókat, ugyanis Magyarország kormánya a már említett pályázat keretében biztosítja rá az összeget – hangsúlyozta Molnár Krisztián, s hozzátette: az idei évben a kormány előrehozta mind az igénylést, mind pedig a szociális tűzifa kiszállításának idejét. Az igényléseket ugyanis áprilisig kellett benyújtani, a kiszállítások pedig már folyamatban vannak. - Fejér vármegyében több mint 4 ezer köbméter tűzifát oszt szét idén a Vadex az 58 település között, melynek 80 százalékát az önkormányzatok már meg is kapták, de a tervek szerint karácsonyig minden érintetthez eljut a szociális tűzifa. Nagy segítséget jelent majd ez rászoruló családoknak - tette hozzá a vármegyei közgyűlés elnöke, aki megköszönte a Vadexnek a társadalmi felelősségvállalást, melynek keretében többek között évek óta biztosítja olcsóbban a szociális tűzifát. Kiemelte továbbá a pályázaton résztvevő önkormányzatokat is, megosztva tapasztalatát, mely szerint vannak önkormányzatok, amelyek tüzelésre készen, feldarabolva, kiszállítva biztosítják a rászorulóknak a fát, ám vannak olyanok is, amelyek a telephelyre szállítást követően a lakosságra bízzák a továbbiakat. - Éppen ezért arra biztattam az önkormányzatokat, hogy amelyiknek lehetősége - és leginkább szándéka van rá - segítse a lakosságot a tűzifa feldarabolásával, kiszállításával.

Majoros Gábor, a Vadex vezérigazgatója kiemelte: már tavasszal el tudták kezdeni a szociális tűzifa előkészítését és raktározását, így sikerült elérni, hogy az önkormányzatokhoz az igényelt faállomány 80 százaléka már megérkezhetett. Ennek köszönhető továbbá az is, hogy idén szárazabb, azonnal fűtésre alkalmas fát tudnak biztosítani a rászorulóknak.

- Erdőgazdaságunk nagyon komolyan véve a természetvédelmi hatóságok előírásait, termeli ki a tűzifa mennyiséget. Minden évben komoly hatósági ellenőrzések mellett zajlik a kitermelés. Öröm számunkra, hogy jelentős és vezető szerepet tudunk betölteni a szociális tűzifa kiszolgálásában – tette hozzá.