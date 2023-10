Az ökumenikus istentiszteletet követően a megjelentek elsőként az evangélikus temetőben, majd a köztemetettek parcellájánál gyújtanak gyertyát, ezután a római katolikus temetőben a Nagykeresztnél is megállnak. A közös mécsesgyújtás következő helyszíne a református temetőben a Hősi Emlékmű lesz, ahonnan a kastélyparkba vonul a menet, hogy a Megbékélés Helye Emlékműnél is fellobbanhasson a láng, amelyet záráskén a Szabadság téri Hősi Emlékműnél is meggyújtanak.

A csákvári temető

Fotó: Némedi István