A városi környezetben élő madarak számára az üvegfelületek komoly veszélyt jelentenek. A madarak sokszor nem képesek megkülönböztetni a valóságot a tükörképtől, és ez súlyos sérülésekhez, akár elhulláshoz is vezethet. Szerencsére van megoldás!

A Sóstó Vadvédelmi Központ közösségi oldalán is felhívja a figyelmet arra, hogy az ablakfelületek tükröződésére érdemes odafigyelni. Egy, de nagyon hatékony megoldás, a ragadozó madarak sziluettjének az üvegre való felragasztása. Ezek a matricák megelőzik a madarak ütközését az üvegfelületekkel, de esztétikai szempontból is jól mutatnak akár egy drága apartmanházon, felhőkarcolón vagy stadionon.

Az interneten keresztül már pár száz forintért beszerezhetők ezek a matricák, de aki kreatív, akár saját kezűleg is elkészítheti őket. A madarak gyakran a visszatükröződő fákat és bokrokat valósnak vélik, amire szeretnének felszállni. A szakemberek szerint ezek a sziluettek a legjobb megoldást nyújtják a problémára. A központ szakemberei a fehérvári stadionra és más nagyterjedelmű üvegfelületekre is ajánlották ezeknek a madár sziluetteknek a kihelyezését, amelyet a központban is alkalmaznak.

Egy kis fenyvescinege példája is mutatja a veszélyeket. A madár egy ablaknak ütközött, ezért került a Sóstó Vadvédelmi Központ gondozásába. Csete Gábor, a központ természetvédelmi vezetője elmondta, hogy a cinegének szerencsére nem volt törése, de a bal szárnyán zúzódás keletkezett. Koponyasérülése sincs, és már pár nap után is látszik, ahogy napról napra épül fel. Önállóan eszi az elé tett lisztkukacokat, ami arra is következteti gondozóit, hogy vélhetően nincsenek belső sérülései. A kis madarat hamarosan visszaengedik a természetbe, pontosabban a sóstói fenyvesbe.

A fenyvescinege Európa legkisebb cinegefaja, mindössze 8-10 gramm, és főleg fenyvesekben él. Sajnos a klímaváltozás és a növénybetegségek miatt a fenyőerdők nagy területeken pusztulnak, így a madárnak is alkalmazkodnia kell a változáshoz. Ha egyéb módon is szeretnénk segíteni nekik, kihelyezhetünk számukra odúkat, amelyekben biztonságosan költhetnek. Bár a fenyvescinegére nem annyira jellemző, de azért ők is belemennek a kihelyezett költő odúkba, méretéhez leginkább az A jelölésű odúkat választja. Az odú építéshez és kihelyezéshez itt találhatnak egy kis inspirációt és útmutatást.