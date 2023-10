A Hangya felirat ma is megvan, de a költő neve már lekerült az épületről és az előtte álló Petőfi szobrot is áttelepítették a szemközti parkba, hogy 2014-ben visszakerülhessen eredeti helyére – igaz, már csak másolatban – Almási Balogh Elemér mellszobra, amelyet 1939. novemberében avattak fel. Ő volt a Hangya egykori ügyvezető igazgatója, később elnöke. Szobrát a háborút követően távolították el a község központjából és került a Fajtakísérleti Állomás elé, amelyet anno a Hangya Szövetkezet építtetett Tordason. Több más épülettel egyetemben, így neki köszönhetők az olyan ma is működő középületek, mint a kultúrház, a vendéglő, az orvosi rendelő, a posta és a tornaterem épülete is.

De mi is a Hangya? Egy fogyasztási és értékesítési szövetkezet, amelyet gróf Károlyi Sándor kezdeményezésére 1898-ban alapítottak és rövid idő alatt az egész országot – értsd: nagy-Magyarország – behálózta. Segíteni igyekeztek a hazai termelőket, akiket összekapcsoltak a fogyasztókkal. A gazdák ennek köszönhetően többek között elkerülhették azt a hitelcsapdát, amibe nagyon sokan belekerültek az 1853-as jobbágyfelszabadítás után a nagybirtokokkal folyatott gazdálkodási versenyben.

A Hangya rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert, taglétszáma dinamikusan növekedett. Az I. világháború idejére a kezdeti 22 ezerről majdnem 200 ezerre emelkedett, az ezredik szövetkezetet 1911-ben alakították meg. Az 50 ezer koronás alaptőkével alapított szervezet áruforgalma 10 év alatt elérte a 12 millió koronát. 1940-ben már több mint kétezer tagszövetkezete volt 700 ezer taggal, valamint 30 konzervgyára, 20 ipari üzeme, és négyszáznál is több boltja. Termeltetett, hitelezett, feldolgozott, kis és nagykereskedett, nemcsak üzletileg, hanem szociálisan is segítette tagjait, jelen volt falvakban és városokban egyaránt. A Hangya minden idők legsikeresebb magyar összefogása volt fél évszázadon keresztül, amely gazdasági alapról indult ki és a legszélesebb társadalmi rétegeket fogta össze az egész Kárpát-medencében.

Egy ugyan nem a tordasi, hanem az erdélyi Árpád szövetkezeti boltja, de képet ad a vidéki Hangya-boltokról

Forrás: Fortepan / Adományozó: Bessenyei István

Tordason 1904-ben jött létre a szövetkezet, amely első boltját egy évvel később nyitotta meg. 1922-ben 4,5 millió koronás forgalmával a legjobban teljesítő 25 szövetkezet között tartották számon. Talán ezért is vetődött fel a neve, amikor az 1930-as években a központ vezérigazgatója, Wünscher Frigyes szorgalmazta, hogy Tordason mintaközséget létesítsenek, amelynek példáján keresztül tovább erősíthetik a Szövetkezeti Központ megítélését a politikai, és a szélesebb közvélemény körében. A megvalósítás nagy erőkkel indult meg, 1943-ra a községben elkészült a tanintézet, a leventeotthon, az egészségház, a napközi otthon, a körzetvezetői lakóház és cselédházak, mélyfúrású kút, magtár, takarmánypajta és siló, istállók, baromfikeltető és mintaól. Ezeken felül megjavították a Martonvásárra vezető utat és járdákat is építettek, valamint diófákat ültettek az utcákra. A fejlesztés jegyében 1939 novemberében megnyílt a Hangya székház – ez a mai művelődési ház -, amelyben bolt, raktár, aztán gazdakör olvasóteremmel, könyvtárral, kultúrterem színpaddal és öltözővel, illetve tejszövetkezet (irodával együtt) és ivó is működött. A Hangya a település akkori éves költségvetésének mintegy hússzorosát fordította a mintaközség és mintaszövetkezet kiépítésére, így ezeken keresztül Tordasra 1939 és 1943 között.

A fényes fejlődésnek a második világháborút követő kommunista hatalomátvétel tett pontot: az államosítás során az összes Hangya vagyont kártalanítás nélkül lefoglalták. A Hangya tevékenységének tárgyi emlékei az épületek és más fejlesztések formájában azonban ma is fellelhetők Tordason.