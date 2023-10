Gunyits Ottó 2021 augusztusában érkezett Zámolyra, ahol átvette a gyülekezetet, melyet a korábbi lelkipásztor távozása után átmenetileg a csákvári református lelkész, Gere Gábor vezetett. Akkor a Fejér Megyei Hírlapnak úgy nyilatkozott, egyik legfőbb célja a meglévő gyülekezet újjáépítése mellett a fiatalok megszólítása. Az azóta eltelt két évben sok minden történt a Zámolyi Református Egyházközségben, a legfontosabb talán a Csoóri Sándor Általános Iskola fenntartói feladatainak tavalyi átvétele. A püspöki kirendelés két évvel ezelőtt kinevezett helyettes lelkipásztori megbízásra szólt, ez most a gyülekezet hétvégi döntésének értelmében megváltozott, innentől Gunyits Ottó önálló, megválasztott lelkipásztora lett a zámolyi református közösségnek.

A fiatal lelkész a kezdetektől fogva bekapcsolódott a falu életébe, ahol számos eseményen, rendezvényen és a közösségi munkákban is részt vett. – Könnyű dolgom van, hiszen a településvezetéssel egy irányba megyünk, Istennek hála, nem kell küzdenem a hit megnyilvánulásaiért, a lehetőség minden téren adott. Ennek az együttműködésnek köszönhetően növekszik a gyülekezet is, kezd beérni a munka gyümölcse, új tagjaink is vannak. Az emberek Zámolyon meghallják az Evangéliumot és érdeklődnek Krisztus iránt, így egyre többeket érünk el. Az is hatalmas kincs, hogy az iskolában is szolgálhatunk és a gyerekeken keresztül a családokhoz is kapcsolódhatunk – mondta Gunyits Ottó, akinek megválasztását Sallai Mihály, polgármester örömmel vette és úgy kommentálta, reméli, egészen nyugdíjazásáig vezeti majd a zámolyi református közösséget.

A feol.hu úgy tudja, Gunyits Ottó hivatalos beiktatására jövő év tavaszán kerül sor.