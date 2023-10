Az E.ON fontosnak tartja, hogy már gyerekkorban elkezdődjön a fenntarthatóságra és környezettudatosságra való nevelés, éppen ennek okán indították a Föld bajnokai névre hallgató pályázatukat is, amellyel – mint az erről szóló közleményükben írják is – olyan közösségi kezdeményezésekkel lehetett jelentkezni, amelyekben a közös munka és élmény hozzájárul a gyerekek oktatásához és neveléséhez, rajtuk keresztül pedig tágabb környezetük szemléletformálásához. A pályázatokat alapvetően öttagú zsűri bírálta el, de a közönség is szavazhatott. Az E.ON pedig összesen 25 millió forinttal támogatja a szakmai zsűri és a közönség által a legjobbnak ítélt projektek megvalósítását.

Lehel Zsuzsanna, a Felelős Gasztrohős Alapítvány vezetője beszélget a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde, a Hódmezővásárhelyi Árpád utcai Egyesített Óvoda és a mórahalmi Szent László Katolikus Általános Iskola képviselőjével

Fotó: E.ON Hungária Csoport

Mint azt az E.ON-tól megtudtuk az ország minden részéről érkeztek pályaművek, így külön öröm, hogy a győztesek között a székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda is szerepelt. A projektek között a lehető legkülönfélébb elképzelések szerepeltek, ezek közül pedig a 14 nyertes projekteket idén ősszel kezdik a gyakorlatba átültetni az intézmények.

Nagy Réka Ökoanyu beszélget a Sarkad Város Önkormányzata Szalontai úti tagóvoda, a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Zalakomári Óvoda, a Szekszárdi 1. számú Óvoda, a Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma képviselőjével

Fotó: E.ON Hungária Csoport

A Föld bajnokai díjátadóra október 6-án, pénteken került sor Budapesten.

A Gyöngyvirág Óvoda programját bemutató videót alább tudják megtekinteni: