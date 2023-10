Azzal kezdtük, hogy ismét, pedig az Ikarus hozzánk eljuttatott sajtóanyagából nem ez derül ki, hanem az, hogy „Először jelenik meg önálló kiállítóként az Ikarus a Busworldön”. Ez talán némi magyarázatot igényel. 2019-ben jelent meg egy cikkünk itt, a feol.hu oldalán azzal a címmel, hogy Fehérvári Ikarust állítottak ki Brüsszelben. Ebben egyértelműen kiderül, hogy az Ikarus a kínai CRRC céggel közösen gyártott elektromos buszát állították ki. Sőt, az időközben nyugdíjba vonult Moór Gyula is arról számolt be a Feolon vele készített cikkünkben, hogy 2019-ben bizony ott volt Brüsszelben az Ikarus. Bár az utóbbi cikkben már a CRRC-t nem említi senki. De akkor 2019-ben megjelent a Busworld kiállításon az Ikarus vagy sem?

Az Ikarus 2023-as, október 6-án késő este kiadott sajtóközleményében a következő olvasható: „Egy teljesen új fejezet kezdődik azzal az Ikarus életében, hogy megújult arculattal és cégvezetéssel, átalakított és kibővített termékportfólióval, valamint teljesen új fejlesztésekkel veti bele magát az iparági történésekbe és idén először önálló standdal, kiállítóként vesz részt a szakma legnagyobb európai expóján, a Busworldön, Brüsszelben.” Talán akkor értelmezzük jól, ha észrevesszük, hogy az új cégvezetés először állított önálló standot, azaz nincsenek partnerek, akikkel közösen állítanak ki. A brüsszeli kiállítást megelőzően több portálon is olvasható volt, hogy az Ikarus újabb termékkel rukkol elő. Ezért is kerestük meg a fehérvári gyárban Hermann Tibor ügyvezető igazgatót, hogy minél többet megtudjunk a kiállítandó új Ikarus buszról. Sajnos a legtöbb, amit akkor kaptunk, mindössze annyi volt, hogy titkosak az új busz adatai. Ugyan Hermann annyit elmondott, hogy egy midibuszról van szó, ami 9,5 méter hosszú. A kiállítás megnyitásakor kiadott sajtóközleményből kiderül, hogy Ikarus 80e midibusz névre hallgat az új szerzemény, bár a részletes leírásban itt már 8,5 méter hosszúságról írnak. Íme, amit még tudunk róla: „2 ajtós kivitelű kisbusz független kerékfelfüggesztéssel rendelkezik, a szállítható személyek száma 55/18, motorteljesítménye: 100kW/170kW; 2000Nm, az akkumulátoré pedig 281,9 kWh.”

Forrás: IKARUS

Az Ikarus honlapján egyértelműen kiderül, hogy az Ikarus 80e egy 2023-as, vadonatúj busz. Ugyanakkor a gyárban érdeklődve több helyről is azt az információt kaptuk, hogy ilyen busz prototípusának gyártása, előkészítése, tervezése nem történt a gyárban. Az eddig együttműködő, beszállító Fejér megyei vállalatok, cégek, intézmények sem tudtak erről az új típusról. A Busworld megnyitását követően már téma volt a közösségi portálokon is az új Ikarus 80e, ahol határozottan állították, hogy ez a busz nem Székesfehérváron, hanem Kínában készült. Olyan „titokról” is írtak, hogy azért készítették a távoli Keleten, mert a gyártási sablon még nincs meg.

Szóval úgy néz ki, hogy az Ikarus a legújabb terméke prototípusát Kínában, jó eséllyel annál a CRRC-nél gyártotta, gyártatta, amelyikkel korábban kiállított Brüsszelben. És akkor azért „Először jelenik meg önálló kiállítóként az Ikarus a Busworldön”, mert a kínai cég nem ragaszkodik a közös megjelenéshez. Ha ez így van, akkor kínai gyártásban készített buszt állít ki az Ikarus. Félreértés ne essék, nem idegen ez más nagy múltú cégektől sem. Egyre erősebbek azok a hangok, amelyek azt mondják, aki nem Kínában vagy kínaival gyárt, az elveszett. Így érthető, ha az Ikarus esetleg többségi tulajdonosként egy vegyes vállalatot hoz létre Kínában. Ennek a vegyes vállalatnak az első terméke lehet az Ikarus 80e midibusz, amelyet Brüsszelben most állítottak ki. Az anyagi befektetésen túl az Ikarus „szállíthatta” a szellemi termékét, mint például a homlok- és hátfali arculatot, emellett jó pár alkatrészt gyártathatott le kínai partnerével. Ha szélsőségesen akarnánk fogalmazni, akkor a Busworldön 2023 októberében kiállított Ikarus 80e midibuszban materiálisan egyetlen csavar sem járt még Magyarországon, de a kínaiak az Ikarus megrendelésére gyártották le az alkatrészek jelentős részét.

Fotó: Aamir QURESHI / Forrás: IKARUS

A világ rendje így alakul. Ám ilyenkor a fehérvári ember nosztalgikusan felteszi a kérdést: De akkor hol van az általunk hozzáadott érték, amitől Ikarus lesz az Ikarus? Mi lesz veled Ikarus-gyár? A Busworldön kiadott, már többször hivatkozott sajtóanyag egy mondata talán erre is adhat biztató választ: „...az Ikarus maximalizálja és optimalizálja székesfehérvári üzemének gyártási kapacitását is, nagyobb hangsúlyt helyezve a fémipari, hegesztési technológiát használandó termékelőállításokra és szolgáltatásokra, mint például szerelvények, platók és vasúti kocsielemek gyártása, készjármű-festés, hegesztés és plazmavágás.” – áll az Ikarus brüsszeli sajtóanyagában.