A „túravezető” ezúttal is Polkosi Péter, a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület elnöke - sokáig történelem szakos tanár - volt, aki ezúttal egy idézettel kezdte bevezetőjét a temető kápolnájának lépcsőjén állva: „Szentek unokái vagyunk. Ez volt az 1968-82 között hivatalban lévő Kisberk Imre megyéspüspök atya püspöki jelmondata. A mi szentjeink, azaz a mi őseink fekszenek a Hosszú-temetőben. Így kell ezekre a sírokra gondolni” – mondta. A tanár úr minden alkalommal elmeséli, ezúttal is elmesélte a temető és a kápolna történetét, hiszen mindig akadnak olyanok, akik először jönnek el a sétára, így – ahogy fogalmazott – mindig a kályhától indul. Aztán a csoport körbejárja a temetőt és megáll egy-egy érdekesebb sírhely előtt. Poklosi Péter mesél a sírban nyugvó személy történetéről, életéről és haláláról, síremlékéről és annak felújításáról is.