Habár a nyílt nap azért odavonzott jó néhány adakozót és támogatót, összességében csökkent az adakozási kedv az emberekben – tudtuk meg az Állatmentőktől, akik ettől függetlenül is nagyon hálásak, hiszen a kis segítség is segítség. Mint mondták senki nem érkezett üres kézzel, kisebb adományokat és tápot mindenki vitt magával. De a csökkenés látszik, aminek valószínűleg az lehet az egyik fő oka, hogy az emberek is egyre nehezebb anyagi helyzetben vannak, kevesebb jut a mindennapokra és ezáltal az a forrás is elapad, amit az adakozásra tudnának szánni. Az örökbefogadással hasonló a helyzet, de ennek más oka is lehet az anyagikon túl.

– Ugyan az elmúlt két hétben fellendült az örökbefogadási kedv, azért elmondható, hogy kevesebb az örökbefogadónk. Ránk nézve ez nyilván nem szerencsés, mivel általában 100 és 150 közé tehető az állataink száma, de azt is jelentheti, hogy az emberek felelősségteljesebbek gondolkoznak. Megfontoltan és átgondoltan állnak egy állat örökbefogadásához – árulta el a Fema, akik szerint ünnepekkor mind az adakozás, mind pedig az örökbefogadás megugrik, így a karácsony közeledtével idén is erre számítanak.

Ami a ’lakókat’ illet, többnyire változó, hogy milyen kutyák és macskák tartózkodnak náluk, de azért vannak néhányan, akik már több éve élnek az állatmenhelyen. Az állatmentőknek az a tapasztalata, hogy a sérült, idős, illetve a fekete szőrű kutyákat kevésbé fogadják örökbe, inkább – ahogy a legtöbb menhely esetében – a kölyökkutyákat részesítik előnyben a leendő gazdik, pedig egy korosabb állat több szempontból is jobb választás lehet. A jelleme már kirajzolódott, simulékonyabb, nyugodtabb és alkalmazkodóbb. Így a menhelyek csak biztatni tudják az örökbefogadókat az idősebb kutyákra.