Amikor a Belváros régóta várt rekonstrukciója elindult, mindenki azt szerette volna, hogy egyedi, szép és a közösségi élet igazi színterévé váló terek alakuljanak ki. A ledes indamotívum – mint új, egy magyar innovációnak köszönhető elem – kialakítása is ezért került bele a tervekbe. Sajnos azonban sok hiba merült fel.

Fotó: Házi Péter / FMH

Mivel tehát a technológia jelenleg nem tudja garantálni azt, hogy a led-csíkok folyamatosan, üzembiztosan működjenek, így - amint arról korábban Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András is nyilatkozott a feolnak - a fenntartási időszak lejártával megkezdődött az előkészítő munka, új megoldásokat keresnek a szakemberek.

Fotó: Házi Péter / FMH

A Belváros egyik oldalutcájában, a Juhász Gyula közben már meg is nézhetjük azokat a verziókat, amelyeket a Városfejlesztési Kft. munkatársai alakítottak ki egy szakaszon, ahol „tesztelni” lehet a jelenlegi technológiát váltó megoldásokat. Amint az önkormányzat kommunikációs irodájától megtudtuk, ezek között led-es és kő beépítésével megvalósuló változat is van. Közben készülnek a költségbecslések is, majd ezek ismeretében lehet eldönteni, hogy melyik változat valósítható meg, és hogy egyszerre vagy több ütemben kerüljön-e sor a cserére.

Fotó: Házi Péter / FMH

A Juhász Gyula közben elkészült verziók között látható például a fehérvári címer vagy az országalma kicsinyített mása is. Van olyan rész, ahol betűkkel írták ki, hogy ORSZÁGALMA, mit a város egyik nevezetessége, és olyan rész is van, ahol halványvöröses színű kővel helyettesítették a régi, üvegfedésű ledcsíkot.