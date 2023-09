Október 1-je a mellrák elleni küzdelem világnapja, mely köré rengeteg programsorozatot felépítettek az elmúlt években, hogy üzenetük minél több nőhöz eljusson. Így tett Székesfehérvár is, ahol már több mint egy évtizede rendeznek közös sétálást a belvárosban. Az idén október 7-ét tűzték ki az esemény dátumául, melyről a szerdán tartott sajtótájékoztatón Östör Annamária, egészségügyi, sport- és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok elmondta:

– Bízom benne, hogy az idei évben is sok résztvevővel tehetjük meg a sétát, ezzel is megmutatva célunk fontosságát és támogatásunkat az érintettek irányába. Külön öröm, hogy ugyanígy tesznek városunk sportemberei is, évek óta velünk sétálnak a kosarasok, jégkorongozók, amerikai focisták és a kézilabdások is –.

A sajtótájékoztatón Krisztián Erika, Fejér vármegye tisztifőorvosa is hangsúlyozta a megelőzés fontosságát, amelynek egyik jelentős eszköze az önvizsgálat mellett a mammográfiai vizsgálat, ami képes már a betegség korai szakaszát jelezni, elősegítve ezzel a teljes felgyógyulást.

– A legérintettebb korosztályba tartoznak a 45 és 65 év kor közötti hölgyek, nekik a legfontosabb a rendszeres önvizsgálat és szűrés. Szomorú tapasztalat, hogy ennek a korcsoportnak kevesebb mint a 40 százaléka jár csak szűrővizsgálatokra. Azaz 10-ből csak 4 nő adja meg magának az esélyt az időbeni felfedezésre és a teljes gyógyulásra – fejtette ki a tisztifőorvos, akitől azt is megtudtuk, hogy Magyarországon évente mintegy 5 ezer új mellrákos beteget diagnosztizálnak és közülük mintegy 2 ezren halnak bele a betegségbe.

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

Kitért továbbá arra is, hogy ugyan a 45 és 65 év közötti nők a legérintettebbek, de azért a fiatalabbakat, idősebbeket és a férfiak 1 százalékát is érintheti ez a fajta daganatos megbetegedés.

Végül Keresztury Lászlóné, Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője ismertette az október 7-i program menetét. Mint mondta a séta előtt és után is a helyszínen lesznek – az Országalmánál – a mammográfiai asszisztensek, akiknél időpontot lehet kérni, illetve amennyiben valaki igényli, tájékoztatást is adnak a vizsgálat menetéről. Ami pedig magát a sétát illeti, a délelőtt 10 órai köszöntőbeszédek után indulnak is a résztvevők a Fő utcán át a Mátyás Király körútra, majd onnan a Liszt Ferenc utcába és végül a Városház térre.

A sétálók kapnak még a helyszínen egy jelképes rózsaszín szalagot, valamint lebomló, környezetbarát lufit.