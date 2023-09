Tettre kész és fegyelmezett katonákkal telt meg szerda délelőtt a Városház tér, amelynek apropója nem kevesebb, mint a következő iraki misszióba indulás. Ők azok a katonák, akik vállalják a misszió által megkövetelt többletfeladatok végrehajtását és a nagyobb terheket. Tőlük búcsúzott az elsők között Lőrincz Gábor dandártábornok, a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság parancsnoka, aki mint mondta: azzal, hogy a 17. váltás tagjai vállalták a missziót arról tettek tanúbizonyságot, hogy mennyire szeretik hazájukat és ezért képesek áldozatot is hozni.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– A magyar katona szolgáljon itthon vagy külföldön, a Magyar Honvédséget képviseli minden egyes beosztásában. Az itt jelenlévők között vannak, akik már korábban is részt vettek missziós feladat végrehajtásban. Ők tudják, hogy minden misszió más, sőt egy-egy missziós területen is nagyon gyorsan változhatnak a követelmények és a körülmények. Nincsen ugyanolyan hat hónap, nincsenek rutinfeladatok, mindig mindenre és mindenkire figyelni kell! Egy olyan országba mennek, ahol emberöltő óta nincs béke, fel kell készülni minden helyzetre és a kiképzésen elsajátítottakat végrehajtani – fogalmazott a dandártábornok.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a feladatokat és azok végrehajtását alaposan kell megtervezni és felkészülni a a hadszíntérre, amely nem hasonlítható semelyik másikhoz.

Ezt követően Horváth Kornél százados, a kontingens lelkésze megáldotta az állományt, majd elismerésben részesítették Vass Zoltán alezredest, kontingensparancsnokot.

Az Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens mostani váltásáról megtudtuk azt is, hogy most is a tartalékos katonák szolgálatára épít. A közel 140 fős állomány több katonai szervezetből áll össze, a váltás gerincét azonban a Magyar Honvédség Területvédelmi Ezredeinek a katonái adják.

Az ünnepség zárásaként a Szózatot hallhattuk, mely alatt díszmenetben kivonultak a katonák.