Születésnapi ünnepséget rendez a Miskahuszár – azaz egészen pontosan a Honvédő Miskahuszár Alapítvány, amely szeptember 28-án, csütörtökön 10 és 16 óra között várja a gyerekcsoportokat, családokat a pákozdi szobornál.

A Miskahuszár avatására 2017. szeptember 29-én került sor, így ez a nap tekinthető a születésnapjának is. Ám éppen erre a napra esik a névnapja is, így az ünneplés duplán is aktuális, sőt, a helyszín apropóján is az: 1848. szeptember 29-én Pákozd-Pátka-Sukoró térségében sorsdöntő ütközetet vívott ugyanis a fiatal magyar honvédsereg. A 175 évvel ezelőtti győztes csatára, az egykori csatatéren ma a Miskahuszár emlékezteti a gyerekeket. A születésnapi partin a szervezők várják a gyerekeket: lehet rajzolni, verselni, zászlót készíteni, a résztvevőknek Miskahuszár ajándékkal is készül.