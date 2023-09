Jó idő, jó hangulat, jó programok. Kell ennél több? Meg is telt a faluközpont szombaton. A templom mögötti téren reggel indult a főzőverseny és várták a finomabbnál finomabb almás sütiket is, amiket aztán szakértő zsűri értékelt. Traktor vontatta pótkocsira ülhettek a gyerekek, a Rákóczi út alsó szakaszán pedig a rallye kapott főszerepet. A szüreti felvonulás kora délután indult és az első megállónál, a felújított polgármesteri hivatalnál, az Óvoda utca elején a gyerekek sváb tánca után hivatalosan is átadták az elmúlt időszakban elkészült felújításokat. Ezek között volt út-, és orvosi rendelő felújítás, temetőfejlesztés, közösségi tér kialakítás és járdaépítés. Az ünnepi díszasztalra kitett táblák tanúsága szerint mintegy 72 millió forint értékben, amiből 45 millió forintot a Magyar Falu programban nyert el a község.