Háromnegyed nyolcra hívták a szülőket és a gyerekeket az Ezredéves Iskolába, ahol a tornateremben tartotta a nevelőtestület az évnyitót, mely nemcsak egy ünnepély, hanem egy bemutatkozás is volt, ugyanis most először találkozhattak az intézményben tanuló gyerekek és fiatalok az új igazgatóval.

Ettől a tanévtől kezdve Nyiriné Godó Andrea lesz az Arany János EGYMI-hez tartozó Ezredéves Iskola tagintézményvezetője, aki az évnyitón nagy szeretettel köszöntött mindenkit, és aki egyesével bemutatta az osztályok és a csoportok vezetőit.

Nyiriné Godó Andrea tagintézmény igazgató részletes tájékoztatást adott a szülők részére az évnyitó után

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A Himnusszal kezdődő, Szózattal záródó évnyitót követően a gyerekek és a nevelők megkezdték az első tanítási napot a tantermekben, csoportszobákban. A szülők számára ekkor kezdődött csak a tájékoztató. Nyiriné Godó Andrea többek között azt is bejelentette, hogy ettől a tanévtől kezdve mindennek, így a hiányzások kezelésének, az igazolásoknak és persze az értékeléseknek is fent kell lennie az online térben, vagyis a többi iskolához hasonlóan itt is minden fontos dolog megjelenik majd a KRÉTA rendszerben, amit eddig is használt az intézmény, de az új vezető fontosnak tartotta felhívni a szülők figyelmét arra, hogy ők is aktívan használják a mindennapokban, hiszen ez számít az elsődleges tájékoztatási felületnek.

Az is jelentős változás, hogy az iskola a törvényileg szabályozott kereteken belül tart nyitva, vagyis 7-kor nyit és 18 órakor zár. A szülő 5 nap hiányzást igazolhat és arról is szó esett, hogy a szülő köteles a gyermek esetleges allergiájáról értesíteni az iskolát.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

-Nagyon fontos, hogy együtt gondolkodjunk! Az elsődleges dolgunk az, hogy a gyerekeket oktassuk, neveljük, illetve hogy szem előtt tartsuk a biztonságukat. Arra kérem a szülőket, hogy forduljanak hozzám bizalommal, és ne csak akkor, ha kifogásolnak valamit, vagy panasszal élnének, hanem akkor is, amikor észrevételük, ötletük van, fogalmazott a tagintézményvezető.

A rövidített, bemelegítő napon volt olyan iskolás, aki az ünnepély és a tájékoztató után azonnal hazament szüleivel, de délben elindultak a legkitartóbbak is egy kis hétvégi pihenésre az egynapos iskolai hét után.