A köszöntő után Fazekasné Domak Anikó énekelt a templomi ablakon keresztül a téren álló hallgatóságnak. Schaffer István történész előadásából ezt követően kirajzolódott Sukoró 400 évvel ezelőtti története: az, hogy a török betörése után a tó környéki lakosság gyakorlatilag a nullával vált egyenlővé. Ám Hasszán pasa Székesfehérvár visszafoglalása után Sukorót sem hagyja sokáig lakatlanul. – A sukorói református eklézsia elveszett pecsétnyomójából ítélve – melynek viasznyomatai ma is számos iraton találhatóak – 1623-ban, 400 éve Sukoró már újra lakott község volt. A falu újbóli betelepítésének – azaz újjászületésének – bizonyítékául szolgáló pecsétnyomó felirata: Sukorói Ref. Ekl. 1623. Ez egyértelműen bizonyítja azt, hogy Sukoró 1623-tól már újból lakott település – mutatott rá a történész, s előadása végén így fogalmazott: - A falu újjászületésének 1623-as dátuma igen nagy jelentőséggel bír nem csak a helyi, de hazánk történelmében is. Az újjáalapítók és leszármazottaik szívósságának, kitartó mindennapi munkájának köszönhető, hogy mi itt és most, ebben a csodálatos községben élhetünk és ünnepelhetünk. Kívánom, hogy az utánunk következő generációk is az idők végezetéig meg tudjanak emlékezni ezen fontos eseményekről és a sukorói idők új kezdetéről.

Színes program vette ezt követően kezdetét a színpadon, fellépőkkel, hagyományőrzőkkel és koncertekkel, de a falu vacsorája – a pörkölt – sem maradhatott el.