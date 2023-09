„Bár állami, a Magyar Közút kezelésében lévő útról van szó, a probléma fehérvári, így felvállaltuk, hogy minimum az előkészítésbe beszállunk – írta közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester, aki a körforgalom turbósítására, kétsávosítására, valamint a jelenleg járda nélküli szakasz átalakítására is kitér.

Mint fogalmaz, Fehérvár érdeke egyértelmű: bővíteni kell az Auchan és az Új Csóri körforgalmat is, támogatni kell az M200-as autópálya és negyedik sztrádalejáró beruházás megvalósítását, emellett pedig folyamatosan csökkenteni kell az átmenő forgalmat. Őszre több egyeztetést is kezdeményez a polgármester ezügyben az illetékesekkel.

Az Új Csóri úti körforgalomnál végzett forgalomszámlálás, a drónos megfigyelés és egyéb adatgyűjtés eredményeinek elemzése alapján több megoldási lehetőség is felmerül - osztotta meg közösségi oldalán Székesfehérvár polgármestere.

Az egyik az Új Csóri úti lámpás és sima kereszteződések optimalizálása, áttervezése, korrekciója, ugyanis a körforgó terhelésének csökkentése nem értelmezhető az Új Csóri problémáinak kezelése nélkül. A másik a körforgalom lehető legegyszerűbben, legolcsóbban történő turbósítása, illetve kétsávosítása. Ez is – a beavatkozás végleges műszaki, forgalmi tartalmától függően – sok tízmilliós vagy több száz milliós nagyságrend lehet, viszont komolyabb földmunka nélkül megoldható. A biztonság növelése érdekében fontos lenne a járdaépítés az Új Csóri út most járda nélküli szakaszán. Ez a gyalogosok és a buszmegállóba tartók számára lenne elengedhetetlen előrelépés. Egyébként a teljes, 30 oldalas tanulmányt feltöltötték a városi honlapra, ott bárki elolvashatja a részleteket.

A polgármester hangsúlyozta, a hatástanulmány egyértelműen kimutatja: Fehérvár legnehezebb csomópontjainak torlódásait csak az országos úthálózat bővítése kezelheti hosszú távon. Ez elsősorban a 81-es „mellett” egy új négysávos gyorsforgalmi út megépítését jelenti, ami egy negyedik M7-es autópálya-lehajtót is magában foglal. (M81/ új számozás szerint M200-as autópálya projekt, ami koncesszióban kerül megépítésre.) A fenti, kisebb-nagyobb beavatkozásokkal időt lehetne nyerni addig, míg az M81/M200 projekt elkészül.

„Székesfehérvár közlekedési és környezetvédelmi érdeke egyértelmű: bővíteni kell az Auchan és az Új Csóri körforgalmat is, támogatni kell az M200-as autópálya és negyedik sztrádalejáró beruházás megvalósítását, emellett pedig folyamatosan csökkenteni kell az átmenő forgalmat, különös tekintettel a nehézgépjárművekre. Ezen célok megvalósítása érdekében továbbra is együttműködünk a Magyar Közúttal és a különböző állami szervezetekkel. A következő lépés, hogy a hatástanulmány eredményei alapján közösen kidolgozzuk a cselekvési tervet a Magyar Közúttal, majd leegyeztetjük azt az Építési és Közlekedési Minisztériummal. Erre ősszel szeretnék sort keríteni. A célunk, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban tudjunk legalább átmeneti könnyítést találni az Új Csóri körforgó helyzetére. Bízom benne, hogy minden szereplő partner lesz ebben és tudunk haladni a kérdésben!” – fogalmazott a polgármester.