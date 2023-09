A 28. Börgöndi Repülőnap most már örökre a szerencsétlenség miatt marad meg az emlékezetben. Szomorú ez, hiszen mindjárt a program elején egy nagyszerű légijármű mutatkozott be, ráadásul csak és kizárólag Börgöndre jött el vele megalkotója, Ungár László. Aki a világ egyik leghíresebb repülőjének mását készítette el minden porcikájában azonos módon. Azt a gépet, amivel Louis Blériot 1909-ben átrepülte a La Manche csatornát, az első víz feletti, hosszabb távot teljesítette, „sebezhetővé tette Angliát”, és tettével lényegében megalapozta a hadirepülés jövőjét. Blériot-t úgy is nevezték kortársai, mint a harmincháromszor lezuhant embert, de teljesítményével végleg beírta nevét a világ repüléstörténetének nagykönyvébe.

Louis Blériot legendás gépének Ungár László által elkészített másolata a börgöndi repülőtéren

Fotó: Tihanyi Tamás

Ungár László sikeres börgöndi bemutatója után elmondta a FEOL-nak, hogy jövőre meg akarja ismételni a nagy tettet, át kívánja repülni a csatornát: ezt Blériot óta ugyanolyan géppel még senki sem tette meg. Beszél a FEOL Podcastjában a Nemere-projektről is, a második világháború előtt Székesfehérváron elkészült legendás vitorlázógép újjáépítéséről, amit eredetileg a berlini olimpiára tervezett és készített el Rotter Lajos. Aki éppen olyan levegőben járó, „bolond” ember volt, mint Blériot, és amilyen beszélgetőtársunk, Ungár László. Hallgassa meg egy ízig-vérig repülős gondolatait, amelyek bizonyítják, hogy a katasztrófák sem állhatják útját a nagyszerűt álmodó emberek törekvéseinek!