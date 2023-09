- Most először képviselte magyar versenyző hazánkat az Ifjúsági Hőlégballon Világbajnokságon. Bendegúz nemcsak szépen helytállt csapatával (Nagy Ákos, Domonkos Ákos, Beleznay Péter), de egy versenyszámot meg is nyertek az igen erős, tapasztalt mezőnyben! - mondta el a feol.hu-nak Dalma. Kiemelte, a fehérvári pilóta ráadásul a versenyigazgatótól is elismerést kapott a számos szép eredményért, mit a versenyen teljesített. - Végre van ifjúsági versenyzője is országunknak, akivel számolnia kell a jövőben a világnak - tette hozzá Bendegúz klubjának elnöke. - A verseny során a résztvevők több napon át naponta két repülést teljesítenek, sok izgalmas, de embert próbáló versenyfeladattal. A legtöbbször a feladat az, hogy a lehető legközelebb repüljön a versenyző egy vagy több "célponthoz", vagy két fix pont között maximális/minimális távolságot érjenek el. A hőlégballonok mozgása teljes mértékben a széltől függ, és a különböző magasságokban a szélirány lehetséges változásainak értelmezése nagy szakértelmet és ítélőképességet igényel - fogalmazott.

Fotó: Unique Ballonsport Club

De hogyan jut el egy fiatal a versenyzésig ebben a különleges sportban? Bendegúz már egészen pici kora óta rajongott a ballonokért, majd 14 évesen csatlakozott a mostani klubjához. Két év alatt vált pilótává, majd lankadatlanul folytatta a tanulást, és repült, amikor csak lehetett. Tapasztalt magyar versenypilóták is segítették tanácsokkal a felkészülésben. Dalma szerint a VB zsűritagjai is elismerték: nem mindennapi, hogy egy fiatal versenyző egyből világbajnokságon kezdheti a nemzetközi versenyzést.

A feol.hu információi szerint hamarosan újra szurkolhatunk, ezúttal Becz Rita hőlégballon pilótának, aki hazánkat az 5. Női Hőlégballon Világbajnokságon képviseli majd Ausztráliában.