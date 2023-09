Eddig kilenc fehérvári általános iskolában épült vagy épül ki okostanterem. A program (ami az Innovár módszertanát viszi el minél több fehérvári iskolába) az önkormányzat, a tankerület és a helyi vállalatok (KÉPES Programon keresztüli) anyagi támogatásával valósul meg.

Ezúttal külföldi jógyakorlatokat tanulmányozhatott a fehérvári küldöttség. A háromnapos tanulmányút során tizennégy fehérvári pedagógust, szaktanárt, iskolai vezetőt, valamint az Innovár csapatának három tagját kalauzolták végig az észt iskolarendszeren. Mint írták, a Laufer Tamás által vezetett csoport két tallini és egy vidéki iskolába látogatott el és vett részt ottani tanórákon, valamint az észt oktatásért felelős minisztérium egyik szakértőjével folytattak eszmecserét.

"Érdekesség, hogy a fehérvári küldöttség benyomása szerint a fehérvári közoktatásban több az egy diákra eső digitális eszköz, mint az észt iskolákban, de a felhasználásuk fókuszáltabb, mint nálunk." - olvasható a cikkben, ahogy az is, Észtországban nagy hangsúly kerül a tankönyvek digitális verzióira is, illetve másként funkcionálnak az iskolák belső, tágas terei, több a közösségi rész. Az osztálytermek többségét üvegfalak és felületek határolják, ezzel is erősítve a szabad tér érzetét. Az osztálytermekben minden egyes tanulónak saját, variálható iskolapadja van. A beszámoló kitér továbbá arra is, hogy átlagosan 24 gyermek jár egy észt osztályba, s jobban bevonódnak a tanórákba is. Főként a diákok problémamegoldó képességének és kritikus gondolkodásának erősítésén van a fókusz.

