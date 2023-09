A hírt Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő tette közzé közösségi oldalán. A támogatott települések: Beloiannisz, Besnyő, Bodmér, Gánt, Nadap, Óbarok, Ráckeresztúr, Újbarok, Vértesboglár és Zichyújfalu.

Gánton a Kossuth utcát a temetői ravatalozóval összekötő útnak az önkormányzat tulajdonában lévő szakaszát csináltatják meg az elnyert támogatásból, tudtuk meg Krausz János polgármestertől, aki elmondta, ez a rész megsüllyedt, javításra szorul. Ugyancsak útfelújításra költik a 7 millió forintot Óbarkon, ahol az Iskola, a Petőfi Sándor és az Orgona utca mart aszfaltozása, ezáltal az útburkolatok minőségének javítása történik meg. – Ez a három kis mellékutca igen rossz állapotban van, most is kátyúsak és évek óta csak javításra, foltozásra jutott pénze a községnek – mondta el a feol.hu kérdésére Mészáros Kartal, polgármester.

A közeli Újbarkon járdát építenek a támogatásból, méghozzá a Vasút utcában, ahol a meglévő járda nagyon régi és rossz állapotú, több helyen szétfagyott és a repedésekben a fű is kinőtt. Most kicsit több mint 200 méter új járda épül, amihez az önkormányzat – ha jut rá – saját erőből további 100 métert épít hozzá. Ezzel a településen már két kilométer fölé nőtt a megújult járdák hossza, tette hozzá Schnobl Ferenc, polgármester.

Járda épül Vértesbogláron is, ahol az iskola mellett futó szakaszt szeretnék térkőburkolatra cserélni, egyben ki is szélesíteni, mert sokan járnak azon az útvonalon. Sztányi István, polgármester elmondta, utat szerettek volna felújítani, de ehhez az elképzeléshez a most nyert 7 millió forintál többre lenne szükség. Ugyanakkor az iskola melletti járdaszakasz is már régen megérett a felújításra.