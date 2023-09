Az Európai Mobilitási Hét fehérvári programjait megnyitó rendezvény évről évre egyre népszerűbb a városban. A programról tartott szerdai sajtótájékoztatón Lehrner Zsolt alpolgármester kiemelte, az Európai Mobilitási Hét a kontinens legnagyobb közlekedési - környezetvédelmi kampánya, egy összeurópai kezdeményezés része, amely kifejezetten az ésszerű közlekedés hatásaira helyezi a hangsúlyt. Az alpolgármester arra biztatta a fehérváriakat, hogy minél többen vegyenek részt a szombati, illetve a rendezvénysorozat valamennyi szeptember 22-ig tartó elemein, ahol a cél a szórakozás mellett az ismeretterjesztés is.

Az elektromos autók széles palettája mellett lesznek elektromos kétkerekű járművek is, és a kipróbálásuk mellett szakértői válaszokat is kaphatnak a kilátogatók szombaton – hívta fel a figyelmet Pukler Gábor, az esemény társszervezője, a Jövő Mobilitási Szövetség elnöke a sajtótájékoztatón. Hozzátette, nem csak a járművekről, de minden hozzá kapcsolódó területről, például az elektromos autók akkumulátorairól és a töltési megoldásokról is kapnak információkat az érdeklődők.

Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője az előtte szólókhoz csatlakozva a környezettudatos nevelés fontosságát hangsúlyozta, illetve azokra az alternatív guruló eszközökre irányította a figyelmet, amelyekkel egyszerűbb és egészségesebb közlekedni a belvárosban. Kiemelte azt is, hogy az ismeretterjesztő szakmai programok mellett a Prohászka ligetben és az előtte lévő lezárt útszakaszon idén is családi programok színesítik a szombati eseményt: népi ügyességi fajátékok, mászófal, mobil kalandpark, KRESZ-oktatópálya és kvíz, valamint ügyességi akadálypálya vár kicsit és nagyot. Akik pedig egy városnéző kirándulásra vágynának, megtehetik. Az Ikarus cégcsoport új elektromos busza a József Attila utcából óránként városnéző körútra viszi az utasait 10.00 és 17.00 óra között. Az SZKKK vezetője végül kiemelte, hogy a szeptember 16-án kezdődő Európai Mobilitási Hét egészen szeptember 22-ig tart és számos érdekességet tartogat az érdeklődőknek. Többek között a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség szervez nordic walking oktatásokat, városfelfedező sétát és kerékpáros kalandozást is, a rendezvénysorozat zárásaként pedig a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja a gyermekeket a „Gurulj velünk" felvonulásra és a „Legmobilisabb osztály" vetélkedőre, amelyekre az óvodák és az iskolák szeptember 15-ig jelentkezhetnek.

Az Európai Mobilitási Hét részletes programja a www.fehervariprogram.hu/europai-mobilitasi-het-2023 oldalon olvasható.