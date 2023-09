A Dunai Vasmű lapjánál foglalkozott először írással, de gyorsan rájött a városi lap főszerkesztője, hogy neki ez az ember kell. Tribolt Lajos a Dunaújvárosi Hírlap újságírójaként ismerte meg az elektronikus újságírást is, és alapítója lett az újvárosi televíziónak 1984-ben. Ismertsége akkor nőtt megyei szintre, amikor a rendszerváltás előtti évben a Fejér Megyei Hírlaphoz került. Tribolt gyakorlatilag levezényelte Fejérben a nagy váltás korszakát, és ért el olyan elismertséget, hogy még szakavatott helyhatósági személyiségek is az ő segítségét igényelték önkormányzatiság terén. Nyugdíjazásáig Székesfehérváron dolgozott a Fejér Megyei Hírlapnál. Neve eggyé forrt Fejérrel, s talán nyugodtan kimondhatjuk a legismertebb riporter volt a megyében. Az olvasók személyesen is ismerhették, hiszen buszon közlekedett, ahol találkozhatott velük, ahol sok információhoz jutott éppen az olvasói jóvoltából.

Idén lett volna 70 éves novemberben, de a dunaújvárosi negyedik emeleti lakásán elhívta őt teremtője augusztus 26-án. Végső búcsút szeptember 30-án szülőhelyén, Ácson vettek Tribolt Lajos újságírótól kollégái, barátai, a MUOSZ képviselői és húga, Ilona, akivel gyakorlatilag leélte életét, akire mindig számíthatott. Tribolt Lajost a Fejér Megyei Hírlap, a Dunaújvárosi Hírlap és a Mediaworks Hungary saját halottjának tekinti.

Készítsd a helyünket annál a hosszú asztalnál, kedves Lajos! Isten óvjon odaát!