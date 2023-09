De vissza az ünnepséghez! Az esemény első szónokaként Mécs Csaba, a múzeumot és a látogatóközpontot működtető Gánt-Ért Közhasznú Kft. ügyvezetője arról beszélt, évről évre szebb és méltóbb körülmények között gyűlhetnek össze a Bányász nap résztvevői a földtani parkban, amely nem csak itthon, de külföldön is egyre ismertebb. Ennek bizonyítékai az egykor a gánti bauxitbányában dolgozó, oda visszatérő bányászok által adományként felajánlott régi eszközök, a vörös tájon forgatott filmek és a növekvő látogatószám. Mindeközben igyekeznek a kiállítást is folyamatosan fejleszteni, hogy méltó emléket tudjanak állítani a bányászoknak.

Krausz János, Gánt polgármestere ünnepi beszédében felidézte a bánya történetét. A bauxitbánya szinte egyik pillanatról a másikra robbant bele az 1920-as évek elején abba a paraszti létformába, amelyet a gántiak éltek. A bányának köszönheti a község a fejlődését és ez a bánya mind a mai napig befolyásolja valamilyen formában az ott élők életét. Annak idején sok helyi és betelepülő családnak adott biztos megélhetést, bezárása óta pedig a bárki által látogatható „Mars-béli táj” vonz sokakat a könyékre – fogalmazott.

A Gánti Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport is fellépett

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A polgármester arról is beszélt, három dolog miatt ünneplik ma is Gánton a Bányásznapot. Először is azért, mert ez egy jó alkalom arra, hogy összejöjjenek és együtt emlékezzenek a régi időkre annak az erős közösségének a tagjai, akik közül még ma is sokan élnek. Másodszor azért, mert Gánton a bányászhagyományok szerves részévé váltak a község életének, ezért őrzik őket tovább. Végül, de nem utolsósorban azért, hogy megmutassák a fiataloknak, a bányászok életükkel és munkájukkal példát adtak emberségből, munkabírásból, bajtársiasságból, összetartásból és hazaszeretetből.

Az ünnepi műsort követően szokás szerint megkoszorúzták a múzeum bejáratánál a Balás Jenő emléktáblát. A napot késő délután szentmise zárta.