Ezen együttműködés első jelentős eseménye – Székesfehérvár tekintetében – a pénteki napon zajló Nyitott Piacok Napja, mely során a Városi Piac meghosszabbított nyitvatartással, programokkal és hatalmas akciókkal várja a látogatókat. Az árusok már reggel 5-től várták a vásárolókat és, ahogy az lenni szokott most is rengeteg gyümölcs, zöldség, húsáru, valamint tejtermék volt a pultokban, talán még több is, mint általában. De különböző mézeket, savanyúságokat és gyönyörű vágott virágokat is árultak.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Mi valamivel reggel 9 óra előtt érkeztünk a piacra, de már az odaúton láttuk, hogy sokan igyekeznek, vélhetően szintén oda, hiszen üres vászontáskákat és fonott kosarakat tartottak a kezükben. A főbejáraton belépve pedig az a látvány fogadott, amire számítottunk. Rengeteg ember és egyes pultoknál kígyózó sorok, kint pedig éppen készült a fánk és a lecsó. Aki pedig már megéhezett az bátran vehetett a kihelyezett zsíros kenyerekből.

Ezentúl bemutatókkal, előadásokkal – galambász bemutató, mérgező gombaismertető, táncbemutató, zenekari produkció – és további ételkóstolással is készültek a szervezők annak érdekében, hogy még különlegesebbé tegyék a piaci élményt.

A Városi Piac pénteken 19 óráig tart nyitva.