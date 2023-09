Rémségek kicsiny utcája

Sz.né, Úrhidáról kereste meg 1993-ban lapunkat, s a történetből cikk született, mi ezen a napon jelent meg 30 évvel ezelőtt.

Elmondta, lakik az utcájukban egy öregember, aki szabályosan rettegésben tartja a környéket, még a legerősebb férfiak is tartanak tőle. „Iszonyú agresszív ember, beleköt boldog-boldogtalanba, a legcsekélyebb ok nélkül is. Különösen a nőket, és a gyerekeket veszi előszeretettel a szájára, de a lehető legmocskosabb kifejezésekkel. És ráadásul életveszélyesen fenyegetőzik. Szavainak egy rendszerint magával hordott konyhakés, és az a körülmény ad különös nyomatékot, hogy sok évet ült hajdanán emberölésért. Sőt, egy szabadulása utáni bicskás vérfürdő nyomán hosszasan időzött az elmegyógyintézetben is. Most, néhány nappal ezelőtt, egy mindenórás várandós fiatalasszonyra fogott kést fényes nappal, a nyílt utcán...”

A történet vége? Ismerős lehet. Mivel orvosi eset, a hivatal nem tud mit kezdeni vele...S még nagyobb baj, hogy nem szedi a gyógyszereit.