Tordas életében a II. világháború előtti fejlődésében fontos szerepet töltött be a Hangya Szövetkezet, amelyet a háborút követően megszűntetett a kommunista hatalom. Hangya napok voltak korábban is a községben, sőt egy időben több napos nagy rendezvénynek számított. Ám azok az idők elmúltak. Most arra gondoltak, élesszék újra ezt a napot egy kicsit más formában és adjanak neki komolyabb, ismeretterjesztő jelleget, hiszen a könnyed szórakozásra léteznek más rendezvények a településen.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Az esemény a Hangya Szövetkezet indulójával kezdődött az épület előtt álló Almási Balogh Elemér mellszobránál, amely 1914-ben keletkezett és amely 1939-ben a Hangya Szövetkezet egykori elnöke szobrának avatásakor is szólt. Ezzel alapozták meg a délután hangulatát, amely a Hangya története köré szövődött szombaton. A művelődési házban régi képeslapok és fotók elevenítették fel a múltat, hogy aztán egészen máig érjünk, ami a fejlesztéseket illeti. A szövetkezet jegyében terménykiállítást rendeztek, amire a Botta Kertészet mellett a Fajtakísérleti Állomásról is érkeztek termények, de mellettük ott voltak a helyiek által megtermelt csodanövények is, mint az óriási édesburgonya, cékla, karfiol és a hosszúra nyúlt tök, amelyekre szavazni is lehetett. Csakúgy, mint a süteményekre, amiket az előzetesen meghirdetett versenyre hoztak be az ügyeskezű asszonyok. Az egyszemélyes zsűrit Raffer Gabriella, az Ország Cukormentes Tortája háziversenyének idei győztese - szintén tordasi – alkotta.