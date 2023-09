A fehérvári Irányi Dániel utcában az ottlakók és az oda sietők arra ébredtek, hogy zsákutca lett mindkét oldalról a terület. A Malom utca felől szalaggal választották le az utcát, ami jelzi, hogy nem hajthatnak be. A Móri út felőli végén légkalapácsok dolgoznak nagy méretű markoló társaságában. Valószínűleg most illesztik az Irányi Dániel utca régi burkolatát a Móri úti felújítások kopórétegéhez.

Ez a munka varsává teszi a Malom utcát. Akik eddig a Malom utca--Irányi utca vonalat használták, azok most kétségbeesetten forgolódnak a Malom utcában, hogy merre tovább. Úgy néz ki, hogy a Bregyó felé menekülhetnek, illetve ha megnyitják ideiglenesen a Szent Vendel utca Móri úti végét, akkor abba az irányba is.

Fotó: NZP