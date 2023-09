A különleges megmozduláson a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya, az ÁSZ, valamint az ország 20 civil központjának képviselői is részt vettek, ahol a vízivárosi ovis néptánccsoport gyerkőcei adtak műsort. A Fejér Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetőjétől, Berdó-Kovács Erikától megtudtuk, hogy a rögtönzött műsorral szerették volna megmutatni a találkozó vendégeinek, hogy egy székesfehérvári séta több annál, mint ikonikus épületek és helyszínek sora és csupa történelem. A megyeszékhely egy olyan város, melynek lakói büszkék történelmi múltjukra és be is töltik élettel ezt a teret.

– Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy mi adhatunk otthont ennek a nagyszabású rendezvénynek. Egy igazi kuriózum ez számunkra! Már az első, Salgótarjánban rendezett esemény óta arra vártunk, hogy mi is házigazdák lehessünk. Boldogok vagyunk, hogy eljött ez a pillanat! A flashmobbal kedveskedni szerettünk volna a résztvevőknek a történelmi belvárosban és megmutatni, ahogy a szlogen is tartja: „tele vagyunk élettel”. A Turizmus Világnapi Tourinform Iroda program, pedig egy non plusz ultrája volt az egésznek.