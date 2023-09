A Konrád család manufaktúrája öt éve indult egy álommal, s megfeszített munkával haladtak előre a megvalósításáért. A Magyar Kamra néven elindult vállalkozás ügyvezetője Konrád Viktória, aki férjével vágott bele a pálinkafőző és hűtőház megépítésével és az ezekhez kapcsolódó egységek megteremtésével a legkorszerűbb élelmiszeripari tevékenységbe. Az egész család részt vett az évekig tartó kivitelezésben, a szellemi és anyagi erőfeszítések mellett a kétkezi munkában is, ha a szükség úgy hozta. A megnyitón a bicskei helyszínen, a festői szépségű Galagonyás-dűlőben felépített, a tájba illő, a magyar építészeti hagyományokra rímelő pálinkaháznál többen felidézték a tavaly elhunyt nagynéni, Konrád Istvánné Bözsike, a Magyar Piac Szövetkezet elnöke személyét. Ő maga is családi gazdaságot működtetett Óbarkon, a magyar gazdatársadalom egyik szószólójaként vált országszerte közismertté, tanácsát mindig kikérték a Konrád família többi tagjai is. Fájdalmas a hiánya, gyermekei folytatják a gazdálkodást tovább. Konrád Viktória két testvére, Krisztina és Brigitta is részt vettek családjaikkal a manufaktúra megszületését segítendő. Konrád Viktória jogi diplomája mellett pénzügyi és mezőgazdász végzettséget szerzett, jelenleg a kertészeti egyetemre jár, s a gyümölcspálinka-gyártó, azaz főzőmesteri szakmát is elsajátította. Impozáns adatok mutatják a beruházás nagyságát, amely pályázaton elnyert ötszáz millió forintos állami támogatással és ötszázhúsz milliós önerővel jöhetett létre, saját befektetéssel és banki hitel segítségével.

Fotó: Döme László Balázs

Az avatón megjelent Nobilis Márton élelmiszeriparért felelős államtitkár, aki gratulált a családi manufaktúra megszületéséhez, s bejelentést tett az élelmiszer előirányzott állami támogatásának megnöveléséről. A korábbi félszáz milliárdról 750 milliárd forintra emelik a magyar élelmiszeripari szereplők pályázati támogatásának összegét, mondta el. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a nehéz idők ellenére a család teljes magyar tulajdonú vállalkozást teremtett. Bálint Istvánné bicskei polgármester is személyes hangot ütött meg köszöntőjében, annál is inkább, mivel Bicske Galagonyás-dűlőjében és a város körül elterülő széles szőlődombok múltjából szinte minden helybélinek van szívbéli emléke. Szüretek, séták, ebédek a kis présházak udvarán, a szőlősorok között, a gyümölcsfák alatt. Manapság sokan építkeznek, s kiköltöznek a zöld környezetbe az infrastruktúrával folyamatosan bővülő kerti vidékre. A főzde kapcsán emlékeztetett a polgármester, hogy a kormány döntése alapján nem kell jövedéki adót fizetni a honi pálinkafőzésért. A nemzetiszín szalag átvágása előtt, régi szokás szerint maréknyi aprópénzt dobtak befelé az épületbe az ajtóból, hogy szerencsét hozzon e kedves rítus a megnyitáskor.

Fotó: Döme László Balázs

Csabdi határában épült meg, szintén hangulatos természeti környezetben a Magyar Kamra hűtőháza, hat hűtőkamrát magába foglalva. A hosszú hónapokig eltartandó gyümölcs, zöldség, hagyma, egyéb mezőgazdasági termények frissen tartása a termesztő gazdák egyik legnagyobb gondja. Drága eljárás ennek biztosítása, a termesztők nagy része emiatt kénytelen olcsóbban eladni a betakarítás és a szüret után a terményét, nem tudván várni a későbbi és előnyösebb értékesítésre. A Magyar Kamra e beruházással teremtette meg a teljes körű élelmiszeripari feldolgozást tartalmazó folyamatot. Egy-egy kamra száz tonna terményt képes tárolni rövid és hosszú ideig, igény szerint. A gyümölcsök az oxigén kivonása után nem érnek tovább, s nem romlanak meg, mondta el Konrád Viktória ügyvezető rövid technológiai bemutatásában. Hámozó-, szeletelő-, mosó-, válogató- és magozógépek, berendezések állnak rendelkezésre a teljes feldolgozásig, illetve a tárolásig, a csomagológépekkel bezárva. A háztetőkön napelemek szolgálják a takarékos energiafelhasználást, s fenntartható módon kezelik a szemét és a hulladék semlegesítését, elszállítását. A saját pálinkafőzés mellett bérfőzést is vállalnak a legkorszerűbb lepárlók alkalmazásával, s az ezekhez illő szakértelemmel.