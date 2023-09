A probléma pénteken megoldódott, legalábbis a háztartások nagy részében, de idegőrlő napok állnak az érintettek háta mögött, hiszen a hiba miatt nem csak a televíziós csatornák és a világháló vált elérhetetlenné, de minden olyan szolgáltatás is, ami internethez kötött. Többek között hétfőn és kedden a gyógyszereket sem lehetett kiváltani a zámolyi patikában, aminek szintén az említett szolgáltatónál van internet előfizetése. A tarthatatlan helyzetet végül a polgármester oldotta meg egy úgynevezett wifi stick-kel, aminek a segítségével meg tudták osztani a közeli kultúrház internetelérését. Szerencse, az egy másik szolgáltatónál van.

- Még hétfőn felhívtam az ügyfélszolgálatot, ahol nagy nehezen sikerült átverekednem magam Vandán (ez a szolgáltató automata ügyintézője – a szerk.) és elérnem egy ügyintézőt, aki azt ígérte, a hibajelzést követő 48 órán belül elhárítják a problémát. Csütörtökig ez nem történt meg, addigra lejárt az a 72 órás ingyenes internet is, amit a javítás idejére az én mobiltelefonomon élesítettek – mesélte az egyik panaszos, aki a többi pórul járt ügyféllel a közösségi oldalon egyeztetett folyamtaosan az ügy kapcsán. Olvasható, hogy a beszélgetés még arra is kiterjedt, hogyan kell Vandát átvágni, hogy valódi ügyintézőhöz jusson el az ember. Hétfőn és kedden többen is jelezték, telefonáltak, bejelentették a hibát és hogy nekik is jóváírták a 72 óráig érvényes ingyenes internetelérést, ami egyébként házartásonként csak egy telefonszámra jár. Ahogy teltek a napok és lejárt a szolgáltató által ígért 48 órás hibaelhárítási idő, úgy kezdődött el a találgatás, vajon mi lehet a hiba oka, mert azt a szolgáltató még napokkal később sem tudta megmondani. Egyre többen kérdőjelezték meg azt is, hogy bármilyen kísérlet történt volna a hiba elhárítására, ugyanis senki nem látott Telekomos szerelőket a faluban.

Egészen péntekig, amikor – azt mondják – valósággal ellepték Zámolyt. Az előfizetők többsége így végül pénteken fellélegezhetett: a szolgáltatótól egyesével felhívták és lépésről lépésre végigvezették őket azon, mit kell csinálniuk ahhoz, hogy ismét elérhető legyen az internetszolgáltatás. Ám ez nem mindenkinél vált be. Van olyan háztartás, ahol még mindig nincs internet – már a kártérítés gyanánt élesített ingyenes elérés se – és tévéadás. Természetesen a kérdéseinkkel megkerestük a Telekomot is, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

„Ma már nem kell tankkal, meg harckocsikkal vonulni. Ha az internetet blokkolják, megállunk” – állapította meg a közösségi oldalon az egyik érintett.