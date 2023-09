A jelenleg öt esztendős Zsombornál 4 évvel ezelőtt diagnosztizálták a Guillain-Barrè szindrómát, röviden GBS-t, ami egy ritka autoimmun betegség és a perifériás idegeket támadja. Főként a végtagokat érinti és azok bénulását is okozhatja, ez utóbbi történt Zsombival is. Ám a kezeléseknek és az innovatív módszereknek hála idővel javult a kisfiú állapota, de ahogy az érte létrejövő alapítvány, a Zsombiért Alapítvány is írja előreláthatólag iskolás koráig szükségesek még az intenzív terápiák, amelyek éves szinten több mint 5 millió forintba kerülnek. Illetve azt követően is tornáznia, úsznia kell.

A gyorsabb gyógyulásért és a szülők, hozzátartozók költségeinek csökkentésében segíthet az a Jótékonysági sütivásár, amit a szeptember 23-i Fehérvári Lecsófőző Vigasságon tartanak. Ehhez toboroz sütisütő angyalokat’ a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár.

Bármilyen süti bármennyi mennyiségben megteszi, hiszen a lényeg az önzetlen segítő szándék. Így, aki hozzájárulna a sütivásár sikerességéhez valamilyen finomsággal az keresse fel a plakáton látható hölgyet az elérhetőségén.