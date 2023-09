Amikor több mint egy évvel ezelőtt az emberek először észrevették a vízfolyást, sokan csak a szokásos vízvezeték problémának vélték – mondta Csete Krisztián, a település polgármestere.

– És kinek nem jutna eszébe a csőtörés, ha már több mint egy éve látja a vizet csordogálni a buszmegálló mellől?

A probléma azonban egyáltalán nem volt annyira egyszerű. A Fejérvíz Zrt. szakemberei augusztusban megérkeztek a helyszínre nyomozni.

– A felderítő csapat egyik tagja a Csuka Csárda melletti tisztítóból indulva kezdte a terepszemlét – mesélte a település polgármestere Csete Krisztián. A szakember éppen az út túloldalán, az étterem bejárati ajtajának vonalában tűnt fel, amikor jelezte, hogy sikeresen megtalálta a csőtörés helyét, de a kollégái kételkedve fogadták a hírt.



Hiszen az útnak azon az oldalán nem is húzódnak csövek!!



A vizsgálat során előkerült egy meglepő módszer is: laboratóriumi teszteléssel kideríthető, hogy a vizet vezeték szállítja-e vagy természetes forrásból, például karsztvízből ered. A Fejérvíz Zrt. küldöttségének emberei nyomban mintát is vettek a csordogáló H2O-ból és elvitték magukkal bevizsgálni.

A napokban megérkeztek az eredmények is, amelyek meghökkentőek voltak: a vizsgált minta nem tartalmazott semmilyen olyan vegyületet, ami a vezetékekben található vizekben lenne. A titokzatos víszfolyás tehát egy karsztvíznek köszönhető. A polgármester szerint a településen élő öregebb generációk nem lepődtek meg ezen:

a két világháború közötti időszakban már találkoztak hasonló jelenségekkel.

Karsztfakadások a faluban és környékén már akkor sem voltak ritkák.

– Az a tény, hogy ezen a területen élünk, sok előnyt is hordoz magával, bár vannak kellemetlen mellékhatásai is - fűzte hozzá a polgármester. Bizony több helyen is találkozni Csóron vizesedő házfalakkal.

– Nem szeretnék riogatni senkit, de mivel egy karsztvízben gazdag területen élünk, elképzelhető, hogy a falu más részein is előfordulhatnak hasonló esetek. Azonban a jövőre nézve sokkal több az előnye, mint a vele járó kár – zárta gondolatait a település vezetője.