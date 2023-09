Tinilányok az utcán. Mennek, vidáman, gyanútlanul, hisz még nem sejtik, hogy a következő sarkon valami olyan vár rájuk, amire álmukban sem gondoltak volna. A filmekbe illő feszült pillanatok még a vásznon nézve is megviseli a sajátjuk miatt aggódó szülőket, nemhogy a valóságban. És aztán nem a nagy Ő toppan eléjük, arcába hulló, rakoncátlan tinccsel és csak az egyik oldalra elhúzódó, huncut mosollyal, hanem egy 40 feletti férfi, aki kérés nélkül mutogatja nekik fedetlen nemi szervét. Érthető, hogy a lányok megijedtek, ahogy az is, hogy az újabb fehérvári szatír eltűnt az egyik sikátorban.

Az ijesztő esetnél is megdöbbentőbb, hogy a történteket elszenvedő lányok, majdnem, hogy még mentegetőztek, mondván, hogy nem voltak kihívóan öltözve, pedig, ha olyan rövid szoknya lett volna rajtuk, ami inkább már széles öv, akkor sem érhetné őket ilyen inzultus.

A közösségi oldal egészségesen reagált az esetre. A kommentelők azonnal a férfi torkának ugrottak, a tettét elítélték, és a lányokat is megfelelő utasításokkal látták el. Ezen tanácsok között volt az, hogy az ilyen provokációra nem szabad reagálni, meg az, hogy mindenképpen szóljanak a kollégiumi nevelőknek és vagy ők, vagy a lányok jelentsék fel az elkövetőt a rendőrségen.

Meg is kérdeztük a Fejér Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtószolgálatát, hogy mit tudnak erről a héten történt esetről, hogy mennyire gyakori ez a jelenség, hogy évente hány ilyen ügyük van, illetve, hogy van-e valamiféle módszer a megelőzésre túl járőrözésen?

-A megjelölt témában bejelentés vagy feljelentés válaszadásunkig a rendőrségre nem érkezett. A rendőrség az említett esetekkel összefüggésben nem vezet statisztikai nyilvántartást, ugyanakkor az elmondható, hogy az idei évben sem bejelentés, sem feljelentés hasonló eset kapcsán nem történt a Székesfehérvári Rendőrkapitányság illetékességi területén. Kérjük, hogy bűncselekmény észlelése esetén a provokációra ne reagáljanak, hanem azonnal tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívó telefonszámon, áll a rendőrség válaszában.

Talán nem vezetnek statisztikát az említett esetekkel kapcsolatban, de annyi biztos, hogy nem egyedi esetről beszélünk, hiszen a feol.hu már korábban is beszámolt ilyen jellegű támadásokról, sőt, az egyik elfogásáról is hírt adott.

Feltettük a kérdést, hogy ha már megtörtént, akkor milyen módszerek vannak a felderítésre, illetve az elfogásra? De arra is kíváncsiak voltunk, hogy ha sikerül elfogni az elkövetőt, akkor milyen büntetés jár ezért a cselekményért?

-Amennyiben bűncselekmény jut a hatóság tudomására, úgy büntetőeljárást indít az adott ügyben. A konkrét eset körülményeinek vizsgálatával lehet csak megállapítani, hogy a jogsértés milyen eljárást von maga után. A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 205. törvény első paragrafusa értelmében „Aki magát nemi vágyánák felkeltése vagy kielégítése céljából más előtt szeméremsértő módon mutogatja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából tizennegyedik életévét be nem töltött személy előtt szeméremsértő magatartást tanúsít, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az első bekezdés szerint büntetendő, aki mással szemben olyan szeméremsértő magatartást tanúsít, amely a sértett emberi méltóságát sérti, idézi a hatóság a törvénykönyv ide vonatkozó passzusát.

A mutogatós miatt megijedt lányok, nem hallgatva a közösségi oldal kommentelőire, nem jelentették az esetet, így hiába is fogná el a rendőrség és hiába ítélhetné el a bíróság évekre, nem tudnak mit tenni, mert feljelentés nélkül nincs ügy. Sajnos ez olyannyira nem meglepetés, hogy a mindig mindenhez értő kommentelők ezt is megjósolták. Figyelmeztették a sértetteket, hogy a felderítés bizonytalan, az elkövető kiléte talán örökre titokban marad, ugyanakkor a sértettek meg a tanúk olyan procedúrán mennek keresztül, ami elrettent mindenkit a feljelentéstől. Így viszont nyugodtan mutogathatják magukat a mentális kihívásokkal küzdők, büntetlenül.

És ha már mentális probléma, azt is megkérdeztük a rendőrségtől, hogy kapnak-e valamilyen pszichiátriai kezelést az elkövetők. Mert tegyük fel a bűncselekmény megtörténik, az elfogás megvalósul és a bírósági is elítéli az elkövetőt, de azzal még nincs vége a folyamatnak, ugyanis pár hónap, jobb esetben pár év múlva szabadul, és kezdheti előről, vagy akkor már az is lehet, hogy inkább onnan folytatja, ahol abbahagyta és onnantól kezdve talán már nem csak mutogat, hanem molesztál, akár erőszakol is. A kérdésre válaszolva a rendőrség úgy fogalmazott: -A terhelt kényszergyógykezelését a bíróság rendelheti el.