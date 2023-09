Érdekes riportot közölt a negyven évvel ezelőtti Fejér Megyei Hírlap egy különös, de fontos hiátust pótló jelenségről: mozgó boltokat állítottak forgalomba Székesfehérváron. Az írás így kezdődik: „Kedden délelőtt 6-8 asszony várakozott a székesfehérvári Nagyszombati úton, a 24-es autóbusz végállomásán. Nem a „sárgára” vártak, hanem a „guruló bolt”-ra, mert a Hírlapból értesültek felőle, hogy menetrendszerűen 9 órától tízig itt fog árusítani a most indított autóbusz. Ez a tájék, az Öreghegynek ez a része fölöttébb ellátatlan terület, nagyon messzire el kell gyalogolni, hogy az ember bármiféle élelmiszert, háztartási cikket, vagy árut tudjon beszerezni. Másik ilyen területe a városnak a Maroshegy, ahol ugyancsak ritka, az élelmiszer- és vegyiáru szaküzlet….”

S hogy mit lehetett itt vásárolni? Többszáz féle terméket, hűtöttet is: „mosószert, kenyeret, lisztet, csomagolt zsírt vegyi cikkeket, cukrot, kávét, degesz szatyorral távoztak az asszonyok…” – írta a lap.

A buszról fotó is látható az írás mellett, rá volt írva: Mozgó bolt – Gorsium. A megállóhelyekhez még táblákat is kihelyeztek, ahol a megálló megjelölése mellett az időpont is látható volt és egy nagyon fontos szolgáltatói üzenet: „Az ön ideje nekünk is pénz!”