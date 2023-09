Az összességében 914 millió forint értékből, nemzeti és hazai forrásból megvalósuló beruházás – magában foglal többek között tizenhat tantermet, szaktantermet, közösségi teret és egy ebédlőt is – a jövőbe fektetett, így mintegy 350 diák kezdhette meg tanévet kényelmes, 21. századi körülmények között Ráckeresztúron a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Ahogy Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke fogalmazott, a megújult épületegyüttes egy igazi összefogás eredménye. Egy olyan összefogásé, amely erőt ad, közösséget teremt és ennek a gyümölcsét élvezhetik a diákok és az itt dolgozó pedagógusok, akik az egyik legszebb hivatást tudhatják magukénak. Molnár Krisztián emlékeztetett, nem kis küzdelem vezetett idáig, hogy a megnövekedett igényeket kiszolgálva, az elszabadult építőipari árakkal dacolva itt kezdődhet meg az iskolai tanév, immáron a megújult Petőfi Sándor Általános Iskolában.

Fux István igazgató a hála szavain szólt mindazokhoz, akik hozzájárultak ehhez a csodához és a közgyűlés elnökéhez hasonlóan ő is méltatta az együttműködést, amit a település polgárai, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője Tessely Zoltán, a vármegye és Molnár Krisztán elnök, a Klebelsberg Központ, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi Központ most már nyugalmazott igazgatója, Szilágyiné Németh Sarolta tett. Az igazgató asszony egyébként az ünnepség keretében millenniumi ezüst emlékérmet, elismerő oklevelet és a vármegye finomságaiból összeállított csomagot is átvehetett. Az előtte szólók szavaihoz csatlakozott Szentes-Mabda Katalin, a település polgármestere is. Ünnepi beszédében hálás szívvel gondolt mindazokra, akik nélkül ez a fejlesztés nem jöhetett volna létre, így immáron a település iskolásai nem két épületben, hanem egyben, egy minden igényt kielégítő intézményben szívhatják magukba a tudást.

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ nyugalmazott igazgatóját, Szilágyiné Németh Saroltát is elismerték az ünnepségen akinek elévülhetetlen érdemei vannak az iskola fejlődésében.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Tessely Zoltán a térség országgyűlési képviselője mindezek mellett kiemelte, mindig megtiszteltetés számára, ha együtt örülhet a Pannónia Szívének településeinek fejlődésével. Hangsúlyozta, Ráckeresztúr jó után jár és jó példaként szolgál arra, hogy kitartó munkával kézzelfogható fejlődés érhető el. Ennek ékes bizonyítéka a Petőfi emlékévben megújuló iskola is, amely intézmény a gyermekes családok legnagyobb támasza is egyben. Majd következhetett az iskola épületének megáldása és a szalagátvágás, melynek pillanatához örömmel álltak oda a gyermekek a prominens vendégek mellé. Az ünnepség zárásaként pedig faültetésekre került sor, ezzel is emléket állítva valamennyi támogató munkájának, illetve üzenve egyben a jövőnek is, hogy összefogással bármi sikerülhet.