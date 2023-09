Rendezvények

Szeptember 28. (csütörtök)

Mór, 14 órától: Móri bornapok. 14 óra: 30 éves jubileumi gyermek- és ifjúsági rajzkiállítás megnyitója az általános iskolások munkáiból (Perczel Mór technikum). 15 óra: Bornapi váltófutás (Móri SE, futópálya). 16 óra: Petőfi, Madách, Csokonai emlékév – Emlékezzünk mi is! című kiállítás megnyitója. Alkalmi bélyegzés (Lamberg-kastély, 1-es terem). 16.30 óra: A Móri Borbarát Hölgyek Egyesület fotókiállításának megnyitója (Lamberg-kastély, folyosó). 17 óra: Simon M. Veronika festménykiállításának megnyitója (Lamberg-kastély, 12-es terem). 18 óra: Öt Karinthy és én – Karinthy Vera és Bornai Tibor zenés irodalmi estje (Erzsébet téri Művelődési Ház). 19 óra: 25 éves jubileumi borkirálynő-választás (Geszler Családi Pincészet). 20 óra: Dumaszínház. Világvégre – Kiss Ádám önálló estje (régi mozi épülete).

Sukoró, 17 órától: Honvédfesztivál. Minden Pákozdon kezdődött! 175 éves a Magyar Honvédség (1848–2023). Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely. Mészeg-hegy. 17 óra: Haditanács (Sukoró, református templom). Megemlékezés az 1848. szeptember 28-ai haditanács évfordulóján, és ökumenikus ima a szabadságharc hőseiért. Közreműködik: Honvéd Férfikar és Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar.

Szeptember 29. (péntek)

Aba, 14 óra: Mesemaraton és hot-dog fieszta a közösségi házban.

Agárd, 18 óra: Kaiser László 70! Kaiser László: Az én térfelem (70 év – 70 vers). Zenés irodalmi est a Velencei-tavi Galériában. Beszélgetőtárs: Bakonyi István irodalomtörténész. Közreműködik: Cserta Gábor (ének, gitár).

Cece, 16–24 óra: Őszköszöntő a Piac téren (Deák Ferenc utca 9.). Lecsófesztivál és kézműves kirakodóvásár. 16 óra: Fazekas Gábor polgármester köszöntője. Lecsófőző verseny (regisztrációval, az alapanyagok átvételével). 16.30–18 óra: A kicsiknek csillámtetkó és kézműves-foglalkozás. 19–19.30 óra: Zsűrizés. 19.30 óra: Eredményhirdetés (rajzpályázat, főzőverseny). 20 óra: Humen Brass Band-koncert (a rezesbandák rockzenekara). Büfé, fagyi, kürtőskalács.

Csákvár, 17 óra: Idősek napja. Ünnepség a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház színháztermében. Köszöntőt mond Illés Szabolcs polgármester. Fellép: Szulák Andrea.

Gárdony, 17.45–19.15 óra: Tai chi nyílt edzés a Nemzedékek Házában. Melegítés, gerinctorna. Selyem-tekercselő gyakorlatok. Formagyakorlat. Yin- yang elmélet. Teázás és kérdezz-felelek. A nyílt edzés vezetői: sifu Kovács László és Harkó Éva Zsuzsanna instruktor.

Kápolnásnyék, 19 órától: Mihály-napi vigasságok. Falunap. Koncertek. 19 óra: Pál Dénes. 20.15 óra: Hevesi Tamás. 21.15 óra: Irigy Hónaljmirigy. 22.30 óra: Retró diszkó.

Lepsény, 16 óra: Megemlékezés a Nemzetőr emlékműnél. Ünnepség az 1848-as pákozdi csata és a szabadságért harcoló nemzetőrök emlékére. A Fekete István Általános Iskola diákjainak műsora. Az Esthajnal Nyugdíjasklub Énekkara és a Cirbolya Citerazenekar műsora. Ünnepi beszéd. Koszorúzás.

Martonvásár, 18 és 19.30 óra: Kutatók éjszakája (ATK Agroverzum Tudományos Élményközpont, látványlabor). 70 éves a magyar hibridkukorica – Amit a kukoricáról tudni érdemes. Bemutatkozik a kukoricanemesítési osztály, majd ismerkedés a kukorica élvezeti oldalával. Előadás és laborfoglalkozás egy órában (Spitkó Tamás, Lenkefi István).

Mány, 19–23 óra: Bor és tánc – batyus táncház a művelődési házban. Az est háziasszonya és házigazdája: Antal Melinda és Vizi Tibor. A programból: Magyarországi és erdélyi táncok. Tánctanítás. Boros énekek tanítása.

Mór, 10.15 órától: Móri bornapok. 10.15 óra: Rendhagyó irodalmi óra a MIKSZ (Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége) Egyesület közreműködésével (Táncsics gimnázium). 13 óra: Bornapi tenisz gyerekeknek (Wekerle Sándor Szabadidőközpont, teniszpályák). 14–18 óra: Művészbejáró – a MIKSZ nyitott udvara (szombaton 10–18 óra között, Táncsics Mihály utca 13.). 15 óra: Nagy futás – utcai futóverseny. Útvonal: Kapucinus téri nagyszínpad – Kossuth utca – Wekerle utca – városháza. 17 óra: A bornapok ünnepi megnyitója. Fővédnöki és polgármesteri köszöntő. Közreműködik a Móri Ifjúsági Fúvószenekar (Kapucinus téri nagyszínpad). 19 óra: Blahalouisiana-koncert (nagyszínpad). 21–03 óra: Utcabál a Tutti zenekarral (nagyszínpad). 21–04 óra: NeverSayNever Party Aréna. Fellépők: Bruno X Spacc, Pixa, Bréda Bia, Ciggi, Krisz Rudi, Takigabo, Crotter (Party sátor, a Wekerle szabadidőközpont parkolója).

Pákozd, 9 órától: Honvédfesztivál. Minden Pákozdon kezdődött! 175 éves a Magyar Honvédség (1848–2023). Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely. Mészeg-hegy. A csata emléknapja. 9 óra: Megemlékezés Gyuricza Béla vezérezredesről. 10.20 óra: Megemlékezés az 1848. szeptember 29-ei csata

évfordulóján. Díszvendég: Novák Katalin köztársasági elnök. Ünnepi köszöntő: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Katonai Emlékpark).

Rácalmás, 17 óra: Idősek világnapja a rendezvényközpont és sportcsarnok edzőtermében. Mujahid Zoltán Szécsi Pál-nagykoncertje. Vendég: Tóth Vera. Kapunyitás: 16.30 órakor.

Soponya, 18 óra: Jövendölés. Életképek Petőfi Sándor életéből. Írta és a verseket válogatta: Linka Ágnes. Konzultáns: Szabó K. István rendező. Közreműködnek: Siposhegyi Zsolt, Brunner Márta, Plaszkó Bence színművészek. (Közösségi ház.)

Székesfehérvár-Csala, 17 óra: Őszi kézműves délután a Csalai Közösségi Térben (Fő utca 1.). Családi kézműves-foglalkozás. Madáretető készítése cinkegolyóból és cserépből. Őszi asztaldísz készítése.

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató Bravik Katalinnal a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Zenei nevelés a családban. A közös játék és éneklés élménye.

Székesfehérvár, 14–20 óra: Nemezelő műhely a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében (Rác utca 27.). Vezeti: Sifter Erika.

Székesfehérvár, 16–18 óra: Fazekas szakkör 6–14 éves gyerekeknek a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban.

Székesfehérvár, 16.30 óra: Népmese-foglalkozás 4–8 éves gyerekeknek az Aranybulla Könyvtár Alapítvány gyermekrészlegén (Köfém ltp. 1.). Vezeti: Fazekas Éva (Szövőmadár Meseműhely).

Székesfehérvár, 17 óra: Kutatók éjszakája. A magyar géniuszok. „Merjünk nagyok lenni!” A Pálfi György tudománytörténeti vándorkiállítás 63. megnyitója az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán (Budai út 45.). Köszöntőt mond Györök György dékán és Csiszár Szabolcs, Sopron alpolgármestere. A kiállítást méltatja Sajó-Bohus László atomfizikus, akadémikus és megnyitja Boór Ferenc műegyetemi tudományos munkatárs, a vándorkiállítás ügyvivő koordinátora (Fejér Szövetség). Megtekinthető térítésmentesen november 11-éig.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban.

Székesfehérvár, 18 óra: Mesenép. Társas-tánc-játék az Alba Regia Táncegyüttessel a Táncházban. Rendező: Novák Péter. Koreográfia: Majoros Róbert és Molnár Gábor. Zene: ifjabb Csoóri Sándor „Sündi”. Meglepetés: titkos kulisszajárás. Az előadás végén a gyerekek találkozhatnak a bátor Főhőssel, a rappelő Királylánnyal, a talán nem is olyan félelmetes Óriással, a bájos boszorkányokkal és természetesen a daliás vámszedőkkel is.

Székesfehérvár, 19 óra: Orgonaünnep az evangélikus templomban (Szekfű Gyula utca 1.). Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész hangversenye. Közreműködik Ducza Nóra énekművész (szoprán). Fővédnök: Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A belépés ingyenes, adományokat a templom javára elfogadnak.

Velence, 10 órától: Kunkori süllő- és halfesztivál a Velence Korzón. (Szombaton és vasárnap is.)

Szeptember 30. (szombat)

Bicske, 8 órától: Szent Mihály-napi sokadalom a Piac téren. 8 óra: Térzene a Bicskei Koncertfúvós Zenekarral. 8.30 óra: Termelői és kézműves kirakodó vásár. 9.15 óra: Traktoros felvonulás. 10 óra: Megnyitó. 10.15 óra: Óvodások és iskolások műsora. 10.30 óra: Genius Akrobatikus Rock and Roll Csoport. 10.45 óra: Mayer Néptáncműhely. 11 óra: RépaRetekMogyoró gyermekzenekar. 14 óra: Hungarikum Trió (operett slágerek). 15 óra: Rock and Roll slágerek. 16.15 óra: Eredményhirdetések (Bicske, a virágzó város. A legszebb konyhakertek. Keressük Bicske lekvárját. Bála szépségverseny). 17 óra: Soltész Rezső koncertje. 18.30 óra: Orsovai Reni és a Nene zenekar. 19.30 óra: Mihály-napi pásztortűz meggyújtása. Közreműködnek: a csokonais diákok hangban, kísér Illés Richárd; a Bicskei Íjász Egyesület tagjai. 20.30 óra: Bohemian Betyars (a fesztiválzenekar élő koncertje). Kísérőprogramok: kézműves-foglalkozás, agyagozás, kosaras fakörhinta, népi játékpark, bálavár, bála szépségverseny.

Bodmér, 14 órától: Lecsófőző verseny a focipályánál, a fűzfák alatt. Az elkészült ételeket zsűrizik, az első három helyezett csapatot díjazzák. A rendezvény jellege: batyus. Vár mindenkit szeretettel: Barbi és Joci!

Jenő, 10 órától: „Szeretlek, Magyarország!” Közösségi ház (Andrássy utca): 10–14 óra: Bálint József fafaragó láncfűrészes látványfaragása. Gyermekprogramok (kisvonatozás, kézműves-foglalkozás Pál Zsuzsával). 16 óra: Megnyitó. Takács Róbert és társai műsora. Óvodások és iskolások műsora. Jenői Asszonykórus. Sárrét Néptáncegyüttes (Szabadbattyán). Táncház. Puska Patrícia műsora. Kiállítások: 10–14 óra: Hagyományőrző kiállítás (jenői népviselet, bútorok, emléktárgyak). 14–16 óra: Jenő a történelem viharában (Muhari János világháborús kiállítása). 14–16 óra: Jenői alkotói és művészeti kiállítás. Kiállítók bemutatkozása (szervező: Körmendi Gitta költő). Sötétedés után tábortűz az iskolaudvaron. Takács Róbert és Sándorfi Róbert műsora. (Jenői Alkotói Társulás, Jenő Község Önkormányzata.)

Kápolnásnyék, 8.30 órától: Mihály-napi vigasságok. Falunap. 8.30 óra: Főzőverseny. Zsűritagok: Pikács Árpád és Katona András, a Séfek Séfe döntősei. 9 óra: Kispályás focitorna. 12 órától: Kenderkóc Népi Játszóház (ügyességi játékok, babakonyha, vásári forgatag, kukoricás játszó, kézműves-foglalkozás). Kosaras körhinta, ugrálóvár, arcfestés, csillámtetkó, kézműves kirakodó vásár.12.30 óra: A lakosság kínálása: halászlé. 14 óra: Megnyitó. 14.30 óra: A Napsugár Óvoda és Bölcsőde műsora. 15 óra: Alma zenekar. 16.15 óra: Dolhai Attila. 17 óra: Horváth Elemér. 17.45 óra: MissCsipop Senior. 18 óra: Velencei-tavi Zumba Csoport. 19 óra: A Neoton Família sztárjai. 20.40 óra: Lézershow. 21 óra: Ledshow a Siófoki Jaratel Hastánc Stúdióval. 22 óra: Utcabál a Diamond Exclusive partyzenekarral. (A programok ingyenesek.)

Kápolnásnyék, 18 óra: Koncert a zene világnapja alkalmából a református templomban. Előadók: Győriné Trautsch Éva, Trautsch Ildikó, Tóka Szabolcs, Kádár Ottó, a Református Gyülekezet Kamarakórusa. A kamarakoncerten válogatás hangzik el egyebek között Uccellini, Caldara, Händel, Teleman és Bach műveiből. Felcsendül a felújított, a 19. századi francia orgonaépítészet

különleges hangzását visszaadó digitális orgona hangja is. (A hangverseny ingyenes, adományokat a templom javára köszönettel elfogadnak.)

Kőszárhegy, 10 órától: Szüreti mulatság. 10–12 óra: Mulatság és vásár a faluház udvarában és a Piac téren. 13 órától: Szüreti felvonulás. Indulás a művelődési háztól. Megállók: Deák Ferenc utca és Táci út kereszteződése, Fő út és Temető út kereszteződése, Bem utca. (Kőszárhegy Község Önkormányzata, Hérics Hagyományőrző Lovas Baráti Kör.)

Mány, 10 óra: A kerek kő. Sanyi, Én és a Gyerekek Produkció. Interaktív mese magyar népdalokkal, fakanál bábokkal, ritmusjátékokkal, tánccal, nevetéssel óvodásoknak és kisiskolásoknak a művelődési házban.

Mór, 9 órától: Móri bornapok. 9 óra: Bornapi teniszkupa – Nagy István-emlékverseny (vasárnap is, Wekerle szabadidőközpont, teniszpályák). 9 óra: Tollaslabda verseny (a Petőfi általános iskola tornaterme). 9 óra: Aranyhordó sakkverseny – Móricz Ákos-emlékverseny (Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola). 9–18 óra: Nemzetközi díszmadár-kiállítás. Kísérő program: kaktusz kiállítás (Radnóti általános iskola, tornaterem). 9–19 óra: Népművészeti kirakodóvásár (vasárnap is, Lamberg-kastély, díszudvar). 10 óra: Farkasházi Réka és a Tintanyúl gyermekkoncertje (régi mozi épülete). 10 óra: Csilletoló verseny (SZTK előtti parkoló). 10 óra: Bornapi kispályás labdarúgó gála. Színészválogatott, Újságíró Válogatott, Móri Öregfiúk (Móri SE, sporttelep). 10–16 óra: Benzines távirányítású autók országos bajnoksága (Ezerjó Ring, Lakatos út). 10–18 óra: Nyitott műhelyek, műhelybemutatók, képző- és iparművészeti kirakodóvásár, éremverés (vasárnap is, a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány udvara). 10–18 óra: Lego kiállítás (vasárnap is, Lamberg-kastély, olvasóterem). 11 óra: Néptáncfesztivál. Móri Forgatós Néptáncegyüttes, Langallik Néptáncegyüttes (Kisbér), 3Falu Táncműhely (Bodajk), Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület, Mezőfalvi Német Nemzetiségi Táncegyüttes, Martenica Néptánc Egyesület (Budapest), Rozmaring Móri Német Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes Egyesület, Vértestolnai Német Nemzetiségi Tánccsoport (Kapucinus téri nagyszínpad). 14.30–17 óra: Folkudvar a Móri Forgatós Néptáncegyüttes közreműködésével. Népi játszó, tánctanítás kicsiknek és nagyoknak, kézműveskedés élőzenével (Lamberg-kastély, Kisudvar). 16 óra: A Szent Kereszt-templom bemutatása körbevezetéssel (Köztársaság tér 4.). 16.30 óra: A Borutca borversenyének eredményhirdetése (nagyszínpad). 17 óra: Bajnoki labdarúgó-mérkőzés: Mór – Kápolnásnyék (Móri SE, sporttelep). 18 óra: Edelweiss néptáncest és táncház (Wekerle szabadidőközpont). 19 óra: Honeybeast-koncert (nagyszínpad). 21–04 óra: NeverSayNever Party Aréna. Fellépők: VZS, Szecsei, Koósz Milán, Tomwall, Varning, Spanics (Party sátor, a Wekerle szabadidőközpont parkolója). 21–03 óra: Utcabál a Viking zenekarral (nagyszínpad).

Nagyvenyim, 15–17 óra: A magyar népmese napja. Dian Tibor népzenész-népmesemondó (Csűrdöngölő Egyesület) és Pável István Zsolt színész-zenész-népmesemondó műsora a művelődési házban.

Pákozd, 10 órától: Honvédfesztivál. Minden Pákozdon kezdődött! 175 éves a Magyar Honvédség (1848–2023). Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely. Mészeg-hegy. Csatatéri sokadalom. 10–17 óra: Huszár és katonai hagyományőrző bemutatók, a jelenkor katonáinak és high-tech eszközeinek bemutatói, izgalmas családi programok. Attrakciók: szimulátor és lézerlövészet, harcjárművek, fegyverek, közelharc és tűzszerész bemutatók, 175 év/175 pont – családi feladatlap, interaktív tárlatvezetések. Közreműködők: Magyar Honvédség, Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület, Fehérvári Huszárok Egyesülete, Magyar Tüzér Egyesület (I. világháborús Skoda-ágyú), Magyar királyi Szent István 3. Honvéd Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület, Magyar Ejtőernyős–Felderítő Katonai Hagyományőrző Baráti Kör, Néphadsereg hagyományőrzői, I. András király Lovagrend, Magyar Királyi Kardforgatók Rendje. 13.30 óra: Magyar Nemzeti Táncegyüttes (Katonai Emlékpark, színpad). 14.30 óra: Honvéd Férfikar (csatatér). 15 óra: „Reményt adó győzelem” – interaktív csatabemutató több mint 200 fő gyalogos és lovas hagyományőrző részvételével. Közreműködik a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség. 16.30 óra: Szabó Balázs Bandája-koncert.

Polgárdi, 10 órától: A Polgárdi VSE asztalitenisz szakosztályának nyílt napja az általános iskola tornacsarnokában. „Egy összetartó csapat! Csatlakozz hozzánk!”

Rácalmás, 10–12 óra: A népmese napja (művelődési ház és könyvtár). „Játsszuk el, éljük át együtt a népmeséket!” Közreműködnek: Rácalmási Gyermek Színjátszókör, Udvari Emese, Rácalmási Barina Néptáncegyüttes gyermekcsoportja.

Seregélyes-Szőlőhegy, 8 órától: Hegyi nap. Főzőverseny. Szüreti felvonulás: 9.30 óra: Gyülekező. 10 óra: Indulás. Felvonulás népviseletben, a megállóknál közös tánc és mulatozás. (Visszaérkezés kb. 13 óra.) 13.30 óra: Ebéd. Jó ebédhez szól a nóta Lakatos Dórival. 14 óra: Andi bohóc. 14.50 óra: Kaczor Feri. 15.30 óra: Kohautek Csaba (táncdal). 16.30 óra: Dézsenyi Zsófi (sanzon). 18.30 óra: Henczi Emma (retró slágerek). 20 óra: Tűzijáték. Bál – zenél Hencz Bálint és Nagy Richárd. A nap folyamán: büfé, vásár, tűzoltó bemutató, ügyességi játékok, kreatív foglalkozások, egészségügyi sátor. Kreatív életképek, őszi dekorációk jutalmazása.

Szabadbattyán, 16 óra: Betegek és idősek szentmiséje a katolikus templomban, majd szeretetvendégség a plébánia közösségi termében. Köszöntés.

Szár, 16 órától: Schweininger Péter: Sváb világok. Népesség és mentalitás Száron, 1729–1848. Könyvbemutató a művelődési házban. A könyvbemutató után zenél a Mohl und Dur Musi. A zenekar tagjai: Agg Roland, Bauernhuber Andor, Kaszás Sándor, Manhertz Walter, Mohl Ferenc. (Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat.)

Székesfehérvár, 7 óra: Aquafitnesz – Aquajogging. Ingyenes szabadidős vízitorna mindenkinek a Csitáry G. Emil Uszodában.

Székesfehérvár, 9.30 órától: „Aki nem hiszi, járjon utána”. Családi délelőtt a népmese napján a Felsővárosi Közösségi Házban (Havranek József utca 27.).

9.30 óra: Gyermekjátszó táncház Kneifelné Laczkó Krisztával és a Szedtevette zenekarral. 10.15 óra: Lóri bácsi mesél (Csíki Lóránt mesemondó). 11 óra: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack (a Mesélő Bőrönd Társulat előadása). Egész délelőtt: Gombolyítsuk együtt a mese fonalát! (Mesés gyermekfoglalkozás Farkas L. Rozáliával.) „Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra, és adjuk tovább az eleinktől kapott, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!” – a Magyar Olvasástársaság 2005-ben hirdette meg először a népmese napját, amelyet azóta is a nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapján ünneplünk. A nap célja, hogy ezen a napon megkülönböztetett figyelmet kapjanak a magyar népmesék és más népek meséi. (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.)

Székesfehérvár, 10 óra: Tolkieni történtek – Középfölde világán kalandozunk (egylapos ttrpg bemutató). Asztali szerepjáték műhely a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtárában. Történetmesélés és történetalakítás a Hobbit és a Gyűrűk Ura világában. (Egylapos, egyszerű szabályrendszerű Oda & Vissza (There and Back Again) szerepjáték.

Székesfehérvár, 10 óra: Önismereti játszóház 7–11 éves gyerekeknek a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Az érzelmeink hálójában. Játékos és mozgásos foglalkozás.

Székesfehérvár, 10 óra: Királyi óriásbábok a fűtőerőműben. Királyaink és ipartörténetünk izgalmas találkozása, ugyanis 23 királyi óriásbáb a fűtőerőműben kapott szállást. Találkozás a Széphő bejárata előtt (Király sor 1.). Előzetes regisztráció szükséges.

Székesfehérvár, 10–16 óra: Asszonyműhely a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében (Rác utca 27.). Vezeti: Bodáné Fenyves Zsuzsa. 10–16 óra: Textilkönyv-készítő műhely. Vezeti: Grim Mária.

Székesfehérvár, 11 órától: Lélek és egészség. Kezedben a szíved! Egészségnap a szív világnapja jegyében az adventista kápolnában (Kégl György utca 5.). 11–12 óra: Gyász a hit szemével (Mayor Márta gyászfeldolgozás módszer specialista). 12.30–14 óra: Egészségesen – finomat. Szeretetvendégség növényi alapú ételekkel. 14–15.15 óra: A függőség a jéghegy csúcsa. Mi van a látható felszín alatt? Szembenézés traumáinkkal (Horváth Gábor, a Reménység Rehabilitációs Ház intézményvezetője, addiktológiai konzultáns, lelkész, családterapeuta). 15.45–17 óra: Az idegrendszer megerősítéséről, a stressz legyőzéséről fizikai és lelki szinten. Stresszoldás a gyakorlatban (Szabó Attila tanár, lelkész).

Székesfehérvár, 14 óra: Székesfehérvár rejtett belső udvarai – séta Váczi Márk történésszel, néprajzkutatóval. Az ezeréves Fehérvár történelme révén látnivalókban gazdag város. Híres épületei, szobrai és közterei mellett nyitott és rejtett udvarai is számos izgalmas történetet mesélnek nekünk. Találkozás a Tourinform iroda előtt.

Székesfehérvár, 14 órától: Szent Mihály-nap Szárazréten (Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar). 16 óra: A Kiskalász Duó gyermekkoncertje. 17.20 óra: MissCsipop Dance. 17.40 óra: Szárazréti Fürge Lábak Tánccsoport. 18 óra: Szigli István önkormányzati képviselő köszöntője.

18 óra: Hevesi Tamás koncertje. 14–18 óra: Gyermekprogramok: szabadulószoba, népi játszó régi edényekkel és terményekkel (kukorica, búza, árpa, zab, magok), vadnyugati ügyességi játszópark, hajfonás és kontykészítés. (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.)

Székesfehérvár, 18 órától: Ady a Téren. Audio-vizuális és irodalmi est. (Eleven Tér, Liszt Ferenc utca 11.) 18 óra: Térzene (Kama3). 19 óra: Mihályi Rozália csókja (Gallai Virág előadása Ady Endre szerelmi életéről). 20 óra: Ady_deep – Ady_dub (Zöld). 21 óra: A nagy Ugar felett (Kama3 & Zöld).

Visual: Méhkas Dia Project, Whitelights.

Székesfehérvár, 19 óra: Mesteremberek. A Szabad Színház vidám traumafeldolgozó komédiája lakásfelújítóknak, építkezőknek az Igézőben.

Vértesacsa, 8 órától: Szent Mihály-napi rendezvény az általános iskola udvarán. A falu mesterszakácsainak üstjében gasztronómiai csodák készülnek (kukták segítségét szívesen fogadják). Helyi pálinkák, borok kóstolása. 10–16 óra: „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” 11 óra: Íjászkodás. 12 óra: Fekete Gitárok akusztik koncert. 13 óra: Faluebéd. Ételkínálat: csontleves, székelykáposzta, kakaspörkölt, pacalpörkölt, birkapörkölt, zöldbabos sertéspörkölt, slambuc, tejbegríz. 14 óra: Acsa GP, gyorsasági műanyagmotoros verseny 0–7 éves korig. (Saját verda szükséges!) 14.30 óra: Gumicselló-hajítás. A nap folyamán: arcfestés Csillával, Dutra-mustra, ugrálóvár, móka és kacagás. Az eseményen való részvétel (a büfé kivételével) ingyenes. (Kedvezőtlen időjárás esetén a helyszín a közösségi ház.)

Október 1. (vasárnap)

Cece, 16 óra: Szépkorúak napja. Ünnepi műsor és vacsora a művelődési házban. (Előzetes regisztrációhoz kötött.)

Mór, 9 órától: Móri bornapok. 9–16 óra: Nyitott élménylövészet (lőtér, Kinizsi utca). 10 óra: Endrődi Ágnes és a Fellegjárók gyermekkoncertje (régi mozi épülete). 10 óra: Koccintás a Borbarát Hölgyekkel a Teremtés-kútjánál. Ezerjó-fiú avatás (Lamberg-kastély parkja, Kútház). 11 óra: Borlovag avatás (Kapucinus téri nagyszínpad). 13 óra: Moderntánc bemutatók és sportbemutató. DanceArt Táncstúdió, Step and Style Táncstúdió, Genkina Karate Sportegyesület (nagyszínpad). 15 óra: Szüreti felvonulás. Útvonal: Rákóczi utca – Wekerle Sándor utca – Szent István tér – Gesztenye sor – Kapucinus tér. 16 óra: Utcaszínházi előadás (a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány udvara). 16 óra: Gálaműsor. Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület, Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport, Móri Forgatós Néptáncegyüttes, Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes Egyesület, Szomori Német Nemzetiségi Tánccsoport (nagyszínpad). 18.30 óra: Everflash-koncert (nagyszínpad). 19.30 óra: Phoenix RT-koncert (nagyszínpad). 21–22.30 óra: Dj Dominique (nagyszínpad).

Pusztaszabolcs, 13.45 óra: Idősek világnapja (könyvtár és művelődési ház). Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester köszöntője. 14 óra: Buch Tibor és barátai. 15 óra: Táncház. Zenél: Nagy Bence. 17 óra: Megvendégelés.

Székesfehérvár, 6.30–21 óra: Fehérvári lecsófőző vigasság. 9–15 óra: Főzőverseny. 12–15 óra: Zsűrizés. 16 óra: Eredményhirdetés, díjátadó (Lecsókirály, Sipi Emlékkupa, Legdekoratívabb főzőhely). Programok a Zichy ligeti színpad környékén 9 és 16 óra között: Sakk a Fehérvári Sakk Egyesület tagjaival. Rummikub (táblás römi) a Királykút Emlékházban induló csoport tagjaival. Társasjátékok. Ismerkedés a Szöllősi József Rádióklubbal. Katonai toborzó. Kirakodóvásár a Fő utcán. A főzőterületen zenél: Band Of StreetS, Sopianae Brass, PTE Brass Band, New Orleans Marching Band. Színpadi műsor: 11 óra: Csimota zenekar. 12 óra: Székesfehérvári Balett Színház. 12.15 óra: MissCsipop Dance. 12.40 óra: FrienDance TMS. 12.55 óra: Felicita KTSE. 13.15 óra: Step and Style Studio. 13.35 óra: Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület. 14 óra: Főnix Rock and Roll SE. 14.35 óra: Free Spirit Dance. 14.50 óra: Dance Studio Nagy-Kuthy. 16.20 óra: A városi nyugdíjasklubok sportvetélkedőjének díjátadója. 16.30 óra: Vajtó és a Világ – gasztro stand-up show Vajtó Lászlóval. 17.30 óra: Velorex GTI Classic Rock Tribute. (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.)

Székesfehérvár-Csala, 9–12 óra: Herbarius gyógynövénygyűjtő túra. Ássunk le a gyökerekig! (Begyűjthetők a fekete nadálytő, a bojtorján, a csalán, a katángkóró és a gyermekláncfű gyökerei. Még szedhető mezei zsúrló és számos őszi termés.) Túravezető Lencsés Rita gyógynövényszakértő. Megközelítés egyénileg, vagy a fehérvári buszpályaudvar 11-es kocsiállásáról 8.30-kor Lovasberény felé induló járattal. A Csala alsó elnevezésű megállónál kell leszállni; találkozás a Csalai kastély parkolójánál 9 órakor. A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges: [email protected], 06-70/-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480.

Székesfehérvár, 11 óra: Kaktuszka kalandjai. A Meseerdő Bábszínház bábelőadása az Igézőben.

Székesfehérvár, 17–19 óra: A zene világnapja. Balázs Árpád zeneszerzővel ünnepelhetjük idén a zene világnapját, a híres kórusmű, a Bodzavirág szerzője születésnapján látogat el Fehérvárra. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, összefogva a helyi és környékbeli kórusokkal és zenekarokkal az Alba Regia Sportcsarnokban mutatja meg a zene erejét.

Október 2. (hétfő)

Adony, 15 órától: Idősek napja a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtárban. 15 óra: Ünnepi köszöntő. 15.15 óra: „Cintányéros cudar világ!” – a Fedák Sári Színház előadása. (Regisztrációhoz kötött.)

Bicske, 15 óra: Idősek világnapja, ünnepség a Petőfi Művelődési Központban. Köszöntőt mond Bálint Istvánné polgármester. Mészáros Kartal és partnerének nóta és operett válogatása. (Előzetes regisztrációhoz kötött.)

Lepsény, 17 óra: Idősek világnapja. Műsoros est a Fekete István Általános Iskola tornatermében. A legidősebbek köszöntése. A 2023-as év mesemondójának előadása. A Négy Vidám Tenor műsora. Vacs

Nagyvenyim, 15 óra: Idősek napja a közösségi ház nagytermében. Fellépő művészek: Keszler Éva és Egri József (Memory Interoperett). Kuminka József alpolgármester köszöntője. Állófogadás.

Székesfehérvár, 14 óra: Idősek világnapja. Zenés gálaműsor az Alba Regia Sportcsarnokban. Cser-Palkovics András polgármester köszöntője. A Comenius Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Csupafül gyermekkórusának műsora. „Nem csak a 20 éveseké a világ” – Szulák Andrea műsora.