Maroshegy városrész jelentősen felértékelődött az elmúlt években. Számos utcában épülnek családi és társasházak egyaránt, emellett sok fiatal, kisgyermekes család választ otthont ezen a környéken. Mindezek hozadéka, hogy egyre nagyobb igény mutatkozott egy bölcsőde iránt. Az elmúlt évek munkálatainak eredményeképp idén szeptemberben megnyitotta kapuit a Százszorszép Bölcsőde Kis Gömböc Tagbölcsődéje, ahol négy csoportszobában, összesen ötvenhat fő három éven aluli kisgyermek napközbeni ellátása, gondozása biztosított.

– Mindig nagy öröm, amikor egy vadonatúj intézményt avatunk. Szükség is volt rá itt, Maroshegyen, hiszen a szomszédos Harmatosvölgyben és a Sóstó környékén is folyamatosak az építkezések. Társasházak jöttek létre, családok költöztek a városba, sok esetben kisgyermekkel, számukra is fontosak az olyan intézmények, mint a bölcsőde. Körülbelül egymilliárd forintos költségvetésből, európai uniós forrásból valósulhatott meg ez az önkormányzati beruházás. A bölcsődében létrejött egy több mint száz személy kiszolgálására alkalmas konyha, ami más intézményeket is ellát – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester, aki kiemelte, a projekt kapcsán készül egy kiegészítő beruházás is: járdaépítésre, gyalogátkelőhely kialakítására és a közvilágítás kiépítésére is sor kerül az ősz folyamán. Hozzátette, a későbbiekben a bölcsőde közvetlen környezetében egy buszöböl kialakítását is tervezik.

A hét első napján Brájer Éva önkormányzati képviselő és Cser-Palkovics András polgármester is ellátogatott az intézménybe

Fotó: Fehér Gábor

A bölcsődei beszoktatás első napján tizenegy kisgyermek fedezte fel a vadonatúj épület csoportszobáit és a rengeteg izgalmas és érdekes játékot.

– Mint az építészet nagy rajongója azt gondolom, aki ezt az épületet akár kívülről, akár belülről látja, el kell hogy ismerje: építészetileg is egy igazi remekmű jött létre, köszönhetően a város építész alkalmazottainak. Sokan tudjuk szülőként, nagyszülőként, hogy a környezet is nevel. A bejárás során láthattuk, hogy olyan gyerekbarát belsőépítészeti megoldások születtek, amik pozitívan hatnak a gyerekek esztétikai érzékére. Ezen felül a játékok is nagyon jó szakmaisággal összeválogatottak, a használt anyagok minősége és színe mind-mind egy olyan burkot tesz a gyerekek köré, ami az ő fejlődésüket nagy mértékben segíti – mondta a városrész önkormányzati képviselője, Brájer Éva.

Nyikos Bernadett tagbölcsődevezető arról beszélt, nagy reménnyel és ugyanennyi izgalommal kezdték meg a nevelési évet. Az intézményben egy jól összeszokott, tizenhét fős dolgozói közösség fogadja a gyerekeket. Mint mondta, az ötvenhat férőhelyes bölcsődében szeptember 1-jén ötvennégy beíratott kisgyermek kezdte meg a nevelési évet.