A Deák és a Kossuth utca sarkát polgárőrök zárták le, hogy a szép számban megjelent helyi lakosok, , valamint a meghívott lengyel és magyar díszvendégek zavartalanul tudjanak visszaemlékezni a 80 évvel ezelőtti időkre. Ebben nagy segítségükre volt a megjelenteknek, a Károlyi József tagiskola diákjainak műsora, melyben a tanulók felelevenítették a második világháború, Csurgó környékét sem kímélő eseményeket. Most azonmban nem a borzalmakról esett szó, hanem arról, hogy a háború kitörésekor elinduló lengyel menekülteket hogyan fogadták be a helyiek jó szándékkal, és a környékbeli arisztokrácia hathatós támogatásával. A kezdetben 120-150 főből hamarosan 450-en lettek. A gánti és iszkai bányában olyan lengyel menekülteket foglalkoztattak, akik a Bakony egyik erdejében egy jelképes magyar őrizet alatt álló barakktáborból jártak dolgozni a föld alá és bevásárolni Iszkaszentgyörgyre és Fehérvárcsurgóra.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Ezt a fajta emberi hozzáállást, a befogadást, a nehéz időkben is segíteni akarást köszönték meg a lengyelek, amikor ideérkezésük után négy évvel, 1943. szeptember 9-én felállították a Béke királynőjének szobrát, szemben az önkormányzat épületével. A lengyelek adománya, a szobor a mai napi megmaradt, mint a két nemzet humanitárius gesztusának, a szolidaritásának, a barátságának jelképe. Erről beszélt és köszönetét fejezte ki a jubileumi megemlékezésen Sebastian Keciek Lengyelország nagykövete, aki hangsúlyozta, hogy bár sok idő telt el, a lengyelek még minődig emlékeznek arra a segítségre, amit a magyarok nyújtottak a nehéz időkben.

-Ez egy olyan barátság ünnepe, ami egyedülálló a világon, hisz ezernyi szál köt össze minket az ezeréves barátság okán. Erről beszélnek az emlékművek az egész országban, így itt Fehérvárcsurgón is. A politikai kapcsolatok is szorosak a két nemzet között, de sokkal fontosabb a közösségek és emberek közötti kapcsolatok. A szobor a szoros barátságot, az összefogást, a segítségnyújtást is szimbolizálja és bár két különböző nemzet vagyunk, mégis testvérek vagyunk. Most is háború van a szomszédban, így most még jobban kell figyelni arra, hogy béke legyen, hogy ne haljanak meg többen a harcmezőkön, fogalmazott Pálffy Károly, a megyei közgyűlés alelnöke.

A világháború idején lengyeleket segítő arisztokraták egyik leszármazottja, Károlyi György ís a díszvendégek sorában foglalt helyet.

-Büszkeség és öröm, hogy itt lehetek, a Béke királynőjét ünnepelni. Pár éve megkerestek engem Lengyelországból, hogy nagyanyám, Károlyi Józsefné tetteit elismerjék. Egy emlékérmet kaptam tavaly nyáron, amit most is büszkén viselek. Az átadást követő fogadáson nyomatékosítottam: A magyarok mindig a legyenek barátai lesznek, mondta a Károlyi György.

Mint kiderült, Károlyi Józsefné már egy hónappal a kitörés után fogadta a menekült lengyeleket a határon, megalakítva a Magyar-Lengyel Menekültügyi Bizottság. A táborokba cipőket, ruhaneműket és élelmiszereket juttattak el, sőt, nem kevés Lengyelországban ragadt családot is innen támogattak, valamint nem egy Németországban raboskodó hadifoglyot is. A Gestapo éppen ezek miatt be is szüntette a bizottság tevékenységét , amikor a németek megszállták hazánkat. De addig a főleg arisztokrata asszonyokból álló, négy évig működő szervezet lengyelek ezreinek nyújtott segítséget. A bizottságra valaki azt mondta akkoriban: Kis emberi sziget a pokol óceánján.