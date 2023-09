Nem csak maga az esemény, annak nyitó látványossága is visszatérő jelenség lett, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan ismét ejtőernyős ugrásokkal vette kezdetét a nagyszerű program. Az utolsó katonai ejtőernyős egy hatalmas, az ország legnagyobb nemzeti lobogójával érkezett a földre, miközben a Hermann László Zeneiskola fúvószenekara muzsikált a színpad előtt. Amire elsőként Cser-Palkovics András polgármester lépett fel, köszöntötte a nézőket, a repülőbarátokat és mindazokat, akik jelenlétükkel nem csak saját maguk szórakozásáról gondoskodtak, de tiszteletüket fejezték ki hazánk, illetve Székesfehérvár nem feledett repülős hagyományai előtt is. A városvezetőt megnyitó beszéddel követte Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke, a Magyar Honvédség légierejének képviseletében Péter János alezredes, Viza Attila önkormányzati képviselő és repülőegyesületi tag, majd Józsa Dávid, az egyesület alelnöke, vitorlázórepülő világbajnok, aki egyebek mellett a Börgöndi Repüléstörténeti Gyűjteményről és a Nemere-projekt állásáról is beszélt.

Már kora délelőtt nagy számban gyülekeztek a látogatók a börgöndi leszállópálya mellett

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Megkoszorúzták a börgöndi bázis repülős emlékművét, majd Ungár László Blériot XI-es gépe mutatkozott be gyönyörű formájával. Az aviatikus által épített, az eredetivel szinte mindenben tökéletesen megegyező monoplán motorindítását korábban már láthattuk Börgöndön, azonban idén a levegőben is megcsodálhattuk a nem mindennapi gépmadarat. Egy világhírű légijármű hasonmása épült meg: Blériot 1909-ben repülőgépével két francia város között 42 kilométeres utat tett meg, ami jóval több, mint a La Manche-csatorna szélessége. Az a repülése egy csapásra híressé tette, de azért később 31 perc alatt átszelte a csatornát is.

Volt, aki valóra válthatta álmát, és a MALÉV gyönyörűen felújított klasszikusával, a világ egyetlen működőképes és sok nagyszabású filmben szerepelt Li-2-es utasszállítójával érkezett a repülőtérre. De aki erről a lehetőségről lemaradt, még a nap folyamán választhat a sétarepülésre felsorakozott különböző légijárművek közül.