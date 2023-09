Minden társasházi környezetben élő rémálma az olyan szomszédság, amely mellett élni gyakorlatilag lehetetlen. A hangoskodás mellett a kellemetlen szag az, ami leggyakrabban kiveri a biztosítékot a panaszosoknál. Valószínűleg ezutóbbi miatt kértek hatósági intézkedést Székesfehérváron, az egyik Zsolt utcai lakótelep környéken élők, akik egy önkéntes macskamentő pár mellett kénytelenek tölteni mindennapjaikat. Valószínűleg a környék összes ágról szakadt, szerintük ellátásra és gondoskodásra szoruló kóbor macskáját befogadták. A Fema oldalán nagy most a háború: a „közösségi ítélőszék” már javában pálcát tört felettük, de azt persze senki nem tudja, hogy az embereknek, akik jószándéktól vezérelve fogadják be a macskákat, vajon milyen segítségre lenne szükségük?

A lakásból elhozott macskák tömege

Fotó: FEMA

Addig is az állatok elhelyezésére segítségül hívták csütörtökön a Fema Állatmentő Egyesületet.

- A hatóság kért segítséget a cicák elhelyezésében, mert a szomszédok jelentették az irdatlan nagy bűzt. A helyszínen nem állapítottak meg állatkínzást. A macskákat úgy vihettük el, hogy a gazdák lemondtak a macskák tulajdonjogáról – mesélte Lajos Bence, a Fema vezetőhelyettese, aki azt mondja: jöttek segíteni a hatóságoknak, mert a hatóság is segít nekik, amikor szükségük van rá. Ilyen ez: oda-vissza partnerségi viszony, ami most annyival egészül ki, hogy mivel nem történt hatósági lefoglalás, így az állatok ellátásában semmilyen szerv nem fog segíteni nekik. Az összes költség az egyesületet terheli – szögezte le Lajos Bence. Hogy ez pontosan mit is jelent egy civil, állami támogatásban nem részesülő, csupán önkormányzati segítséget kapó, civil munkával rendelkező tagokat tömörítő egyesület számára? Rémületes nagyságú kiadásokat – tudtuk meg. - Míg a kutyák elhelyezésére van hatóság, addig a macskákra nincs. Minden otthonban, szervezetnél tömve vannak a helyek – macskákkal is, így az állatokat nálunk helyeztük el – tette hozzá. Huszonhét, ápolatlan, egészségügyi ellátást eddig nélkülöző macskáról van szó.

Fotó: FEMA

De mi is történt pontosan? A feol.hu megkeresésére a székesfehérvári önkormányzatnál elárulták: július végén érkezett bejelentés a polgármesteri hivatalhoz, amelynek kapcsán a Hatósági Főosztály munkatársai helyszíni szemlét tartottak a Zsolt utcai ingatlanban. Mint megtudtuk, az intézkedés során felhívták a tulajdonosok figyelmét az állattartás szabályaira, a bejelentést tevő személyt pedig a birtokvédelmi eljárás indításának lehetőségeiről tájékoztatták. Azóta a témában nem érkezett sem bejelentés, sem eljárás kezdeményezésére irányuló megkeresés – kaptuk a közleményt. Az állatvédő pedig így mesélt:

- Egy magasföldszinti, 30 négyzetméter körüli panellakásról beszélünk. Amikor bementem, először csak egy anyamacskát láttam a konyhában három kölyökkel. Akkor még azt hittük, nem lesz nagy gond. Ám amikor körbe néztünk, megdöbbentő mennyiségű állatot találtunk. A bútorok mögé bújva, szekrényekben, ágyban, ágyneműtartóban, függönyön, mindenhol macskák voltak. Masszív ürülék mindenhol. Láthatóan a gazdák próbálták őket rendben tartani, de macskát, ilyen mennyiségben, nehéz. A tulajdonosok együttműködőek voltak, bár nem értették, miért volt szükség erre az intézkedésre – emlékezik a történtekre az állatmentő. Aki úgy véli, a közegészségügyi állapotok emberre, macskára veszélyesek lehettek. Jogilag állatvédelmi szempontból azonban nem történt intézkedés, ám a partnerségi viszonynak köszönhetően mégiscsak enyhült a helyzet. Kint jártunk a helyszínen, a lakóépület környékén most csend és nyugalom volt, macskák nem járták a területet. Merthogy az állatvédő emlékezik: ottlétük alatt is folyton ki-be jártak a macskák a teraszon, melyekre azonban azt mondták a lakók, nem az övék.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Így nem tudni, vajon meddig marad meg a macskamentes vagy legalábbis az együttélés szabályait mindenki számára megnyugtatóan rendezett állapot. A Femának most nagy vállalás jutott. Pedig így is el vannak keseredve, mondja a vezető helyettes. Támogatást a fehérvári önkormányzattól kapnak, más jelentősebb helyről nem. Önkéntesek is ritkán érkeznek, a munka java arra a pár elkötelezett tagra marad, aki még viszi az állatvédelem ügyét.

- Nehéz elképzelni, hogy ezeknek a macskáknak valaha lesz gazdájuk, hiszen mindenhol óriási a szaporulat – mondja Lajos Bence. Mégis megtesznek mindent: - Ivartalanítani, oltani fogjuk őket és teszteljük őket a legjellemzőbb veszélyes betegségekre. És közben természetesen táplálékra is szükségük van. Az ivartalanítás alsó hangon 300 ezer forint lesz, az oltás 3-400 ezer forint, összességében, mindennel együtt nagyon sokba fognak kerülni ezek a macskák.

Fotó: FEMA

Bence szerint nehéz elképzelni, hogy valaha gazdára lelnek ezek a macskák – de talán mégis. Jelentkezni náluk lehet, de akkor is, ha hozzájárulna valaki az egészségügyi ellátásukhoz. A Fema Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület számlaszáma:10700093-67838194-51100005.