Történt, hogy 2018-ban egy pár megvásárolta azt a Móra Ferenc utcai telket – később a mellette fekvőt is -, amelyen évtizedek óta keresztül megy egy út. Ezen közlekednek többek között a Balassi utcában élők, valamint a hétvégi házzal rendelkezők is. Illetve, már csak közlekedtek, mert az említett telek tulajdonosai – többek szerint mindenféle előzetes bejelentés nélkül – július végén, egyik napról a másikra lezárták az utat. Egészen pontosan lelakatolták azt a kaput, amit az elmúlt években oda építettek. A Balassi utcaiaknak azóta kerülőt kell tenniük: a kényelmes aszfaltút helyett több többnyire murvás, világítás nélküli keskeny utcákon, hogy hazajussanak. Ők keresték meg a problémával szerkesztőségünket.

Ők építették, most nem használhatják

- Egyelőre elképzelésünk sincs, mi lehet a megoldás, vagy az önkormányzat mit tesz majd az ügyben. A kijelölt új útvonal első fele, amire már a tervek is megvannak, egy több mint 30 százalékos lejtőn menne lefelé, ami ráadásul a szűk hely miatt csak egyirányú lehet. Ugyanakkor, egy olyan szakaszba torkollna, ami hivatalosan nem út, csak vízmosás – mutatja Gazsi Ákos, az egyik Balassa utcai telektulajdonos, aki nem életvitelszerűen él ott, de szinte minden nap kijár. Vele és egy másik tulajdonossal, Lelkes Zsolttal járjuk be a lezárás miatt érintett környéket. – A Móra Ferenc utca elején, a szóban forgó telken átfutó út aszfaltozásába annak idején a Balassa utcaiak is beszálltak pénzzel. Amikor az elkopott, az önkormányzat húzott rá új réteget. Egyébként, a szóban forgó ház mellett még két másik áll, az ott élőknek is kerülniük kell most – teszi hozzá.

És télen mi lesz?

Mint megtudom, az ügyben több per is folyamatban van és az is kiderül, a tulajdonosok egy ideje már fenyegetőztek az út lezárásával, de egészen eddig ez nem történt meg. Hogy mi váltotta ki a már korábban elkészült kapu július végi bezárását, senki nem tudja. A panaszos lakók azt is elmondták, hogy a jelenleg használt útvonalon nagyobb járművek nem tudnak közlekedni, a szemetet a környező utcákba hordják ki, hogy a kukásautó el tudja szállítani és a szippantós autó bejutása is problémát jelent. – Mi van, ha mentőnek, tűzoltónak kell bejönnie? És ki téríti meg a telkünk értékcsökkenése miatti kárunkat? Hogy fogunk ezeken az utakon télen közlekedni, hiszen még nyáron is szinte lehetetlen? – sorjáznak a kérdések. Végül az is kiderül, a lezárás miatt háborgó tulajdonosok nem alakítottak perközösséget, vagyis a maguk részéről nem terelték jogi útra a kérdést. A Móri Rendőrkapitányságon azonban többen is tettek feljelentést az út lezárása miatt. Egyezkedni is próbáltak az utat lezáró tulajdonosokkal, ám azt mondják, hajthatatlanok.

A lejtő, amin utat lehetne építeni, de nem biztos, hogy a valóságban használható is lenne

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A tanács elfelejtette…

De hogy kerül egy privát telekre közút? Közút az egyáltalán? És ha igen, miért csak szaggatott vonallal szerepel a földhivatali térképen? A kérdést már Fűrész György, csókakői polgármesternek teszem fel. – Ez az út1977 óta létezik, az első okirati bizonyíték egy1989-ből származó, úgynevezett ortofotó. Ezen egyértelműen látszik, hogy használatban lévő közlekedési útvonalról van szó. Sajnos annak idején a tanács nem vitte végig azt a folyamatot, aminek a végén a település megkapta volna a szolgalmi jogot a telken keresztülvezető útra. Pedig ez az út nem csak az ott lakók kényelmét szolgálta, de érdeke volt a tanácsnak is, mert megléte volt a feltétele annak, hogy Csókakőnek azt a részét belterületbe tudják vonni – magyarázta a polgármester, aki azt is mindjárt hozzátette, a 70-es években is csak egyetlen másik lehetséges nyomvonal jöhetett szóba, ami nem az érintett telkeken – összesen 5 helyrajzi számot érint és 3 ház előtt - vezet: az a 34 százalékos lejtő, amit a Balassa utcaiak nekünk is megmutattak és amire maga a polgármester is azt mondta, hiába van meg rá a terv, nem biztos, hogy a valóságban használható lesz.

Ötödik éve megy a vita

A Móra Ferenc utca első része miatt elsőként az azt lezáró tulajdonospár indított birtokvédelmi pert, amiben a csókakői önkormányzat ellenkérelemmel élt, majd megindították a telki szolgalom lejegyzése iránti kérelmet, hogy pótolják a régi tanács hanyagsága vagy feledékenysége miatt fennálló hiányosságot. – A perek évek óta folyamatban vannak. A tulajdonosok nem sokkal a telek 2018-ban történt megvásárlását követően adtak be kérelmet az önkormányzathoz, hogy szüntessük meg és tüntessük el a telkükön keresztülmenő utat. Arra hivatkoztak, hogy ez az út telekkönyvileg nem létezik. Sajnos nem találtunk velük hangot és megegyezni sem tudtunk, pedig tettünk olyan ajánlatot is, ami igen előnyös lett volna a számukra – mondta Fürész György.

Az önkormányzat lehetőségei elfogytak

Amikor július végén megtörtént az utca konkrét lezárása, a polgármester is ott volt a helyszínen, amikor a Balassa utcai lakók által tett feljelentés nyomán kiérkező rendőrök közúti közlekedés elleni bűncselekmény miatt felvették az adatokat. Ezzel egyidőben az önkormányzat is indított birtokvédelmi eljárást, amit azonban elvesztett. Azt a polgármester is elismerte, hogy a Balassa utcaiak által használt alternatív útvonalon nem egyszerű közlekedni, de nem tud mit tenni. – Az önkormányzat minden jogi lehetőségét kimerítette. Egyedül önhatalmat nem alkalmaztunk, vagyis nem törtük be a kaput, de ezt nem is szeretnénk – tette hozzá. Önhatalmat az utat rendszeresen használók sem alkalmaztak – annál inkább az utat lezárók, akiknek még nincs bírósági végzés a kezükben -, ők inkább az önkormányzattól várják a megoldást. – Lehet, hogy a bíróság előtt hangsúlyosabban jelenne meg a probléma akkor, ha az érintett telektulajdonosok is felvállalnák a véleményüket. Az önkormányzat jogilag pont annyit tehet, mint ők tehetnének, ha perközösséget hoznának létre. Az viszont könnyen megeshet, hogy az önkormányzattal szemben a magántulajdon védelme nagyobb súllyal esik latba a bírósági döntés meghozatalakor – zárta a polgármester.

A Gábor Andor utcán keresztül járnak most, amin épp elfér egy személyautó és közvilágítása sincs

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

A döntésre azonban még várni kell. Az önkormányzat addig, amíg ez nem történik meg, nem készít konkrét terveket. Tény, hogy nem kötelességük a lezárt úthoz hasonló minőségű új utat építeni. Arról nem is beszélve, hogy ennek költsége akár több száz millió forintra rúghat. Az önkormányzatnak csupán a meglévő utak karbantartása, azaz állapotuk fenntartása a feladata.

Azt kérik, ami az övék!

Természetesen megkerestük az utat lezáró tulajdonosokat is, akik úgy döntöttek, néhány mondatban leírják az állásfoglalásukat, amiben a következő olvasható: „2018-ban vásároltuk meg a szóban forgó ingatlant, 2019 tavaszán kerestük meg előszőr a helyi önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy szeretnénk az ingatlanunkat úgy használni, mint azt bárki más megteheti a saját magántulajdonával kapcsolatban. Akkor még teljesen pozitív hozzáállást kaptunk! Igaz, nem kevés időbe telt, de a helyi építési szabályzatban szereplő út nyomvonalára az önkormányzat megcsináltatta - meglátásunk szerint, ezzel elismerve a jogos kérelmünket - majd meg is kapta az építési engedélyt, az összes hatóság hozzájárulásával, ami azóta is érvényben van! Ez nem a három magánterületen áthaladó leaszfaltozott út nyomvonala, amire az önkormányzatnak semmilyen használati jogcíme nincs. Itt le is zárnám a nyilatkozatomat, hogy ennél kínosabb részletekbe ne menjek bele.” – írták a tulajdonosok.

Ilyen utakon járnak most a Balassi utcaiak az aszfaltos út helyett

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Bizonyára az olvasók számára is több kérdés nyitott maradt. Például, hogy tisztában voltak-e a Móra Ferenc utca elején megvásárolt telek tulajdonosai azzal, hogy a telken használatban lévő út megy keresztül? Vagy, hogy miért nem szálltak be az önkormányzat perébe a Balassi utacaiak, vagy indítottak saját pert, akik most bezárva érzik magukat az út lezárása miatt? Azt biztosan nem tudjuk már meg, kinek a hibája, hogy a 70-es években a tanács nem rendezte az út megnyitásakor a tulajdonjogi kérdéseket. De ez már mindegy is! A bíróság most majd megteszi.