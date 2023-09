A Móri úti felújítások keretén belül több környező utca is érintett volt az utóbbi időben. A legnagyobb problémát a párhuzamos Malom utcában okozta a keresztutcák lezárása. Volt idő, amikor lezárták mindhárom utcát, így a Honvéd, Irányi és Szent Vendel utcákat. Talán ez volt a legnehezebb időszaka a lezárásoknak. Pár napja számoltunk be arról, hogy megnyitották az Irányi Dániel utcát, amely mindkét irányból járható azóta. Már az is nagy segítség volt a felsővárosi közlekedőknek. Ma találkoztunk azokkal a szakemberekkel, akik leszerelték a zsákutcatáblát a Honvéd utca Malom utca feléről, és az egyirányú utca tábla került ki a helyére. Úgy tudjuk, már járható is a Honvéd utca a Malom utca felől, de kérjük a közlekedőket, figyeljenek, mert délután kezdik meg a kopóréteg terítését a Honvén utca és a Móri út kereszteződésében. Ismereteink szerint szombat reggelre a Móri út ezen szakaszáról már csak az útburkolatfestések hiányozhatnak.

A Malom utca Mészöly Géza utcai fele továbbra is zárva marad. A Malom utcából nem lehet ott kihajtani, illetve ugyanitt behajtani sem.