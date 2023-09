Mint írják a nyáron nyílt meg a MNL Fejér Vármegyei Levéltárában a Beszélő dobozok című kiállítás, amely a magyar rádiózás történetét mutatja be, kitekintve Székesfehérvárra is.

Az elmúlt évszázadokban, évezredekben a távkommunikáció szerepe fokozatosan átalakult és felértékelődött. Eleinte különböző hangjelzésekkel, harangozással, füstjelzéssel továbbították az információkat, majd ezen módszerek idővel fejlődtek és végül elértek oda, ahol ma tartunk. Igen ám, de akárcsak régen, úgy most is igaz: számít, hogy az információ módosult-e az átadás közben, ahogy az is, hogy a fogadó képes volt-e dekódolni az üzenetet.

De visszatérve a távkommunikáció fejlődésére a mérföldkövet a villamosenergia hozta meg. A legelső rádiók a vezeték nélküli kristálydetektoros vevőkészülékek voltak, melyeket 1906-ban találtak fel. Az első rádióműsort 1914-ben sugározták a belgiumi Lackenben, majd 1921-ben az Egyesült Államokban, Pittsburgh-ben indult el az első, rendszeres rádióadás. A hazai rádiózás elődjének pedig az 1893-ban megalakult Telefonhírmondó tekinthető, aminek készülékét Puskás Tivadar tervezte meg.



A tárlat szeptember 16-ig, jövő szombatig látogatható a Szent István tér 2-3. szám alatti intézményben. A különleges kiállításon szeptember 9-én, szombaton 15.00 órától kurátori tárlatvezetést tartanak. A belépés díjtalan.