Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes védnöksége alatt, többek között a Honvéd Szondi SE, az iGenerációért Egyesület és a Gorsium Régészeti Park közös szervezésében várnak minden érdeklődőt a nagyszabású rendezvényre.

A program célja nemcsak az aktív, sportos életre való ösztönzés, hanem a Gorsium Régészeti Park és környéke középkori történelmének megidézése is. A hétvégén a Magyar Honvédség 175 éves fennállása alkalmából honvédelem témakörében is gazdag programokkal készülnek.

Mit is várhatnak a látogatók?

Küzdősport részlegen izgalmas bemutatók és mérkőzések.

A park területén katonai technikai- és harci bemutatók.

Történelmi hagyományőrző csoportok lenyűgöző bemutatói.

Ügyességi és sportjátékok kipróbálásának lehetősége mind a kicsiknek, mind a nagyoknak.

Zenés programként Buch Tibor és a Horváth testvérek koncertje.

Gasztronómiai élményekkel fűszerezve: főzőverseny a „Castrum legjobb szakácsai”-címért.

A belépés díjtalan, így mindenkit szeretettel várnak szombaton 10:00 és 16:00 óra között a változatos programokra, ahol a család minden tagja talál magának kikapcsolódási lehetőséget.