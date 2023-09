Éppen csak beérek Sárosdra a közeli Seregélyes irányából, amikor elérem az utcát jobb kéz felől, ahol Sárfiék laknak. Fiatal házaspár fogad. Kisfiúk, Kevin a szerény, de szépen gondozott kis házban az ágyon játszik, ám édesapja a fényképezés kedvéért ölbe veszi őt és az udvarra lép vele.

– Kevin öt és fél éve, 2018-ban született a huszonnegyedik hétre, és utána sajnos három hónapot lélegeztető gépen töltött, és a kialakult oxigénhiányos állapot miatt agysérüléseket szenvedett – mondja az édesanya, Lakatos Vanessa. – Már ott, a kórházban mondták, hogy nem tud majd sem járni, sem pedig beszélni. Sajnos idővel ez beigazolódott. Azóta is rengeteget hordjuk különböző fejlesztésekre annak köszönhetően, hogy kapunk ápolási díjat, de tudjuk, hogy valami komolyabb segítségre van szükség.

Az asszonytól megtudom, hogy a világhálón böngészve találtak rá egy műtéti lehetőségre, és egy hasonló sorsú szülővel is tartják a kapcsolatot, aki elmondta, hogy az ő esetükben nagyon eredményesnek bizonyult a beavatkozás.

– Az ő gyermekük viselkedése a külföldön elvégzett operáció után teljesen megváltozott, a mozgása is sokat javult – folytatja az anya. – Ezért vágtunk mi is bele, azonban a műtétet a spanyolországi Barcelonában végeznék majd el. Az ottani orvos félévente jön Magyarországra és jártunk már nála Budapesten konzultáción. Július 15-én beszéltünk az orvossal, aki elmondta, hogy a beavatkozás és a remélhető gyógyulás ára 1,7 millió forintba kerülne, és ezt az összeget két héttel a műtét előtt el kell küldenünk. Ennyi pénzt azonban sajnos jelenleg nem tudunk a rendelkezésünkre álló anyagiakból előteremteni, hiszen még repülőjegyet is kell vásárolnunk és szállást kell foglalnunk.

Sárfiék 2018-ban költöztek Sárosdra, Vanessa elmondja, hogy az anyósával és az apósával laknak együtt. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy a párjának jelenleg nincs munkája, nemrégiben megszűnt a munkaviszonya a székesfehérvári Köfémben, most keres magának másik helyet.

Kevin állapotán egy spanyol orvos tudna segíteni, a műtétet Barcelonában végeznék el. Nem is csillagászati összegről van szó, hiszen 1,7 millió forint manapság egy szépészeti beavatkozás ára

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

– Olyan részek pusztultak el Kevin agyában, amelyek elsősorban a mozgásában befolyásolják, de az értelme sem ép, csak torokhangokkal képes kommunikálni. Mozog, mászik, segítséggel feláll, de csak nagyon lábujjhegyen egyensúlyoz. A műtét részben éppen abban segítené, hogy teljesen le tudja tenni a talpát. Az operáció során levágnák a letapadt izmokat és az feloldaná a lába feszességét.

A beavatkozásra legkorábban jövő év januárjában kerülhet sor, ha addigra sikerül a hiányzó összeget a családnak összegyűjtenie és átutalnia a spanyol kórház számára. A szülők azt remélik, hogy a FEOL nyilvánossága talán segíthet rajtuk, talán lesz magánszemély, vagy szervezet, aki a vármegyei hírportál írása nyomán jószívvel támogatná azt a szülői kötelességüket és törekvésüket, amelynek célja, hogy könnyebbé tegyék kisfiúk életét, aki túlságosan korán akart erre a világra megérkezni.