A kétnapos szakmai rendezvény, mint azt Szarvas Józseftől, a kongresszus szervezőjétől és elnökétől megtudtuk, a nulladik nappal már szerdán elkezdődött. A Székesfehérvárra tegnap érkező sebészek egy továbbképzésen vehettek részt a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Skill Laborjában ínvarrat technika témakörben, majd színházi program és műsoros társasági vacsora szerepelt a programjukban.

A FEOL kérdésére a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főorvosa, Szarvas József, ezeken felül örömmel beszélt arról, hogy a Királyok Városában láthatják ismét vendégül több évtized után az ország kézsebész társadalmát. A kongresszus célja, hogy szakmai előadások során a megjelent kollégák értesüljenek a legfrissebb technikákról, az alkalmazott módszerekről, majd fórum keretében eszmét és tapasztalatot cseréljenek egymással. Az elismert szakember kérdésünkre elárulta, hogy a kongresszuson, az úgynevezett nyeregízületi artrózisok, kopások kezelése köré – amely nagyon gyakoriak a középkorú, vagy idősebb hölgyeknél – egy kerekasztal beszélgetés is szerveződik majd a kétnapos kongresszus során, hiszen bár több kezelési mód is létezik, de egyik se a teljesen üdvözítő. Erre keresik majd a kollégákkal a választ. Végezetül azt is megtudtuk, hogy a szakmai előadások mellett társasági programokból sem lesz hiány. Csütörtök délután meglátogatják a felújított bazilikát, ezt követően orgona hangversenyen is részt vesznek a kongresszus résztvevői.

